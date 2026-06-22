디올, 서울 도심에 정원 산책로 ‘Garden of Dreams’ 조성

세줄 요약 디올이 서울 도심에 ‘Garden of Dreams’를 조성했다. 크리스챤 디올의 그랑빌 정원을 재해석하고, 조경가 정영선과 협업해 한국과 프랑스의 미학을 잇는 산책로를 완성했다. 40m 카펫 정원과 꽃살문 영감의 구조물이 특징이다. 서울 도심에 디올 정원 산책로 조성

그랑빌 정원 재해석, 정영선 협업

한국 전통 미학과 프랑스 감성 결합

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프랑스 럭셔리 패션하우스 디올(Dior)이 서울 도심 속에 특별한 정원 산책로 ‘Garden of Dreams’를 선보인다.이번 공간은 크리스챤 디올이 어린 시절을 보낸 프랑스 그랑빌(Granville)의 정원을 재해석한 공간으로, 그의 창의적 유산을 반영했다. 특히 조경가 정영선과의 협업을 통해 완성돼 한국과 프랑스의 인연을 기념하는 의미를 담았다.40m 길이로 구축된 산책로는 ‘카펫 정원’ 형태로 구성됐다. 공간 상부에는 크리스챤 디올의 어린 시절 저택인 ‘레 롱브(Les Rhumbs)’의 건축 양식을 차용한 격자 구조물이 설치돼 공간감을 형성한다. 여기에 한국 전통 꽃살문에서 영감을 받은 선형적 디자인이 적용돼 디올 하우스의 미학과 한국적 정서의 결합을 나타냈다.산책로 양옆에는 한국의 야생화와 프랑스 정형식 조경이 조화롭게 펼쳐져 서로 다른 두 문화가 교감하는 특별한 장면을 연출했다. 풍성하게 피어난 꽃과 식물, 그리고 바닥에 새겨진 무슈 디올의 명언은 방문객들이 자연에 더욱 가까이 다가서고 그 속에서 영감을 발견할 수 있도록 구성했다.이외에도 디올의 까나쥬(Cannage) 모티브를 적용한 벤치가 설치돼 방문객들에게 휴식 공간을 제공한다. ‘Garden of Dreams’는 크리스챤 디올이 추구했던 디자인 영감을 정원 요소를 통해 전달하는 공간으로 운영된다.