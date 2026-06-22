치유숲, 침향 기반 스킨케어 시장 진출 본격화

세줄 요약 침향 연구개발 전문기업 치유숲이 원료 확보와 품질 검증 역량을 앞세워 프리미엄 스킨케어 시장에 진출한다. 라오스 농장 협력으로 안정적 공급망을 확보했고, 유전자 분석으로 검증한 침향 원료를 바탕으로 앰플·에센스 토너·크림 등 슬로에이징 제품을 개발 중이다. 침향 연구개발 기반 스킨케어 시장 진출

라오스 협력·유전자 검증으로 원료 확보

앰플·토너·크림 등 슬로에이징 제품 개발

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국내 침향 연구개발 전문기업 치유숲(CHIYUSOOP)이 침향 원료 연구 역량을 바탕으로 프리미엄 스킨케어 시장 진출에 나선다.치유숲은 원료 확보, 품질 검증, 제품 개발까지 전 과정을 직접 수행하며 국내 침향 산업의 전문성을 구축해 왔다. 특히 라오스 현지 농장과의 협력을 통해 안정적인 침향 공급망을 확보하고 있으며, 유전자 분석으로 품종을 검증한 침향 원료를 국내에 공급하고 있다.회사 측에 따르면 침향은 향료와 건강 관련 원료로 활용돼 왔으나, 화장품 분야에서의 연구와 상용화는 초기 단계다. 치유숲은 이러한 시장 상황을 바탕으로 침향의 피부 적용 연구를 진행해 왔다.현재 치유숲은 침향 추출물을 적용한 앰플, 에센스 토너, 크림 등 슬로우에이징 제품 개발을 진행 중이다. 침향의 유효 성분과 피부 활용 가능성을 연구해 제품 경쟁력을 확보하는 데 집중하고 있다는 것이 회사 측의 설명이다.치유숲은 원료 중심 기업의 특성을 바탕으로 침향의 품질 관리와 연구개발을 수행하고 있다. 유전자 분석으로 수종을 확인한 침향 원료를 사용하며, 원료 연구를 통해 침향의 가치와 산업적 활용 범위를 확대하고 있다.치유숲 관계자는 “침향은 아직 국내에서 연구개발이 활발하지 않은 분야인 만큼 원료의 과학적 검증과 산업화에 집중하고 있다”며 “치유숲은 단순 화장품 브랜드를 넘어 침향 연구개발 전문기업으로서 침향의 새로운 가치를 발굴하고 글로벌 시장에서도 경쟁력을 갖춘 기업으로 성장해 나갈 계획”이라고 밝혔다.한편 치유숲은 향후 스킨케어를 시작으로 라이프스타일, 웰니스, 헬스케어 분야까지 침향 활용 범위를 확대하며 관련 산업 생태계 구축에 나설 방침이다.