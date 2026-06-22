스카비올, 네이버 ‘넾다세일’ 참여…화해 어워드 1위 샴푸 고객 혜택 확대

세줄 요약 화해 어워드 탈모케어 1위를 받은 스카비올이 네이버 쇼핑 행사 넾다세일에 참여해 고객 혜택을 넓혔다. 샴푸와 트리트먼트 구매 시 동일 수량의 70ml 제품을 추가 증정하고, 두피 앰플 구매 고객에게는 70ml 제품 2개를 더 제공했다. 화해 어워드 탈모케어 1위 수상

네이버 넾다세일 참여, 추가 증정 확대

두피 앰플 포함, 여름철 수요 공략

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‘2026 상반기 화해 어워드’ 탈모케어 부문 1위를 수상한 두피케어 브랜드 스카비올(SCABIOLL)이 네이버 쇼핑 할인 행사 ‘넾다세일’에 참여하며 고객 혜택 확대에 나선다스카비올 넾다세일 프로모션의 핵심은 ‘1:1 경험 확대’다. 행사 기간 동안 샴푸와 트리트먼트 구매 고객에게 동일 수량의 70ml 제품을 추가 증정해 스카비올 제품을 부담 없이 경험할 수 있도록 했다.최근 출시한 두피 앰플 역시 프로모션 대상에 포함됐으며, 신제품 구매 고객에게는 70ml 제품 2개를 추가 제공해 여름철 두피 집중 관리 수요를 공략한다는 계획이다. 해당 제품은 두피 세정력과 모발 컨디셔닝을 동시에 고려한 사용감으로 소비자들의 긍정적인 평가를 얻으며 입소문을 통해 성장하고 있다.최근 탈모 관리가 특정 연령층의 고민을 넘어 일상적인 셀프케어 영역으로 확대되면서 두피 케어 시장 역시 빠르게 성장하고 있다. 스카비올은 이번 프로모션을 통해 소비자 접점을 더욱 확대한다는 계획이다.브랜드 관계자는 “화해 어워드 1위는 결국 소비자들이 만들어 준 결과라고 생각한다. 이번 넾다세일은 수상의 기쁨을 브랜드만이 아닌 고객들과 함께 나누기 위해 준비한 행사”라며, “더 많은 분들이 스카비올의 두피 케어 솔루션을 직접 경험할 수 있는 계기가 되길 기대한다”고 말했다.한편 스카비올 넾다세일 프로모션은 6월 22일부터 7월 5일까지 네이버 스마트스토어에서 진행되며, 자세한 내용은 스카비올 공식 네이버 스토어를 통해 확인할 수 있다.