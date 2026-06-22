중국 대형 유통기업도 반했다… 제주경제 살리는 실핏줄 로컬크리에이터

제주크리에이터 공개 오디션서 최종 9곳 선정

선정 기업 최대 6000만원 자금·마케팅 등 지원

중국 오야백화점 관계자 7명 공개오디션 직관

참가 로컬 제품·제주 브랜드에 관심…협력 논의

이미지 확대 지난 16~17일 제주콘텐츠진흥원 비인(Be IN) 공연장에서 열린 ‘2026 THE 제주크리에이터’ 공개 오디션 현장 전시 모습. 제주도 제공 닫기 이미지 확대 보기 지난 16~17일 제주콘텐츠진흥원 비인(Be IN) 공연장에서 열린 ‘2026 THE 제주크리에이터’ 공개 오디션 현장 전시 모습. 제주도 제공

이미지 확대 지난 16~17일 제주콘텐츠진흥원 비인(Be IN) 공연장에서 열린 ‘2026 THE 제주크리에이터’ 공개 오디션 현장 모습. 제주도 제공 닫기 이미지 확대 보기 지난 16~17일 제주콘텐츠진흥원 비인(Be IN) 공연장에서 열린 ‘2026 THE 제주크리에이터’ 공개 오디션 현장 모습. 제주도 제공

이미지 확대 지난 16~17일 제주콘텐츠진흥원 비인(Be IN) 공연장에서 열린 ‘2026 THE 제주크리에이터’ 공개 오디션 현장에서 오영훈 제주지사와 중국 오야백화점 관계자들이 만나 담소를 나누고 있다. 제주도 제공 닫기 이미지 확대 보기 지난 16~17일 제주콘텐츠진흥원 비인(Be IN) 공연장에서 열린 ‘2026 THE 제주크리에이터’ 공개 오디션 현장에서 오영훈 제주지사와 중국 오야백화점 관계자들이 만나 담소를 나누고 있다. 제주도 제공

세줄 요약 제주 로컬브랜드를 뽑는 공개 오디션에 중국 장춘의 오야백화점그룹 관계자까지 참관해 눈길을 끌었다. 27개 기업이 비전과 성장전략을 겨뤘고, 최종 9개사가 앵커·글로컬 브랜드로 선정돼 자금과 마케팅, 해외 진출 지원을 받는다. 중국 유통기업도 참관한 제주 로컬 오디션

27개 기업 경쟁 끝에 9개 앵커·글로컬 선정

사업화 자금·마케팅·해외 판로 지원 확대

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“이번 공개 오디션에 중국 길림성 장춘시에 본사를 둔 오야백화점그룹 관계자들이 직접 현장을 찾아 참관하며 관심을 가질 정도로 열기가 후끈했어요.”제주를 대표할 로컬 브랜드를 뽑는 공개 오디션장이 단순한 기업 선발 무대를 넘어 제주 경제의 미래를 가늠하는 실험장으로 변했다.지난 16~17일 제주콘텐츠진흥원 비인(Be IN) 공연장에서 열린 ‘2026 THE 제주크리에이터’ 공개 오디션 현장. 무대에 오른 27개 로컬기업 대표들은 제한된 5분 동안 자사의 비전과 성장 전략을 쏟아냈고, 이어진 7분간의 질의응답에서는 전문가들의 날카로운 질문에 답하며 진땀을 흘렸다.‘더 제주크리에이터’는 제주의 유·무형 자원을 기반으로 성장 가능성을 갖춘 로컬기업을 발굴·육성하고, 지역경제 활력 제고와 글로벌 시장 진출 기반 마련을 지원하는 사업이다.객석에는 서류심사에서 탈락한 기업인과 예비 창업자, 도민평가단이 자리해 발표 하나하나에 귀를 기울였다. 심사 내내 긴장감이 흐르면서도 제주 로컬 브랜드의 성장 가능성을 확인하는 축제 같은 분위기가 이어졌다.“수도꼭지를 틀면 감귤주스가 나오는 걸 보며 신기하고 놀랐다는 오영훈 제주지사는 “크리에이터 경제는 지역 콘텐츠를 활용해 새로운 부가가치를 만드는 창의경제”라며 “제주는 전국 지방도시 가운데 가장 활발한 크리에이터 생태계를 갖춘 곳”이라고 말했다.특히 “단순히 고부가가치 상품을 만드는 것을 넘어 문화와 이야기를 결합해 소비자에게 의미를 부여하는 시대”라며 “문화적 경험이 재구매와 제주도 재방문으로 이어지는 구조를 만드는 것이 크리에이터 경제의 핵심”이라고 강조했다.이어 “성산의 작은 과자점 하나가 핫플이 되면서 주변 상권 전체가 살아나는 현상이 나타나고 있다”며 “로컬크리에이터는 제주 경제의 실핏줄 역할을 하면서 지역 곳곳에 새로운 활력을 공급하고 있다”고 덧붙였다.이번 오디션에는 지난 3월 모집에 신청한 154개 기업 가운데 1차 심사를 통과한 27개 기업이 참가했다. 국내외 전문가 7명과 도민평가단 24명이 사업모델과 성장전략, 지역 연계성, 글로벌 확장 가능성 등을 평가해 최종 9개 기업을 선정했다.선정된 기업은 지역 상권을 이끌 ‘제주 앵커’ 4개사와 세계시장 진출 가능성을 갖춘 ‘글로컬 앵커’ 5개사다.제주 앵커에는 귤메달, 코코하, 제주필렛, 나드리푸드가 이름을 올렸고, 글로컬 앵커에는 위드라이크, 마더웍스, 솔트바이펩, 1950㈜, 비엠코스가 선정됐다.선정 기업에는 3000만~ 6000만원의 사업화 자금과 함께 마케팅, 투자유치, 해외 판로 개척, 투자 연계 등 맞춤형 지원이 제공된다.특히 이번 공개 오디션에는 중국 길림성 장춘시에 본사를 둔 오야백화점그룹 장옌 대외부문 사장과 옌예린 길림성 경제인연합회장 등 관계자 7명이 이틀 동안 공개 오디션에 참관하며 참가기업들의 제품과 사업모델을 유심히 살폈다.이들은 행사장 로비에 마련된 전시관을 둘러보며 옵서의 곰탕·고기국수 밀키트, 제주리퍼블릭의 분말형 미역국 제품, 카카오패밀리의 카라멜과 아몬드버터, 나드리푸드의 쫄면 등에 높은 관심을 보였다.오디션 이후에는 일부 기업과 글로벌 시장 진출을 위한 협력 방안도 논의했으며, 한라산소주 공장과 귤메달 매장 등을 방문해 제주 로컬브랜드의 경쟁력을 직접 확인했다.도는 앞으로 로컬기업이 지역 상권의 중심축 역할을 하는 앵커기업으로 성장하는 동시에 글로벌 시장에서도 경쟁력을 갖춘 ‘글로컬 브랜드’로 도약할 수 있도록 지원을 확대할 계획이다.한편 중소벤처기업부 주관 ‘글로컬 상권 육성사업’ 공모에서 서귀포중심상가가 선정돼 2년간 최대 50억원(국·도비 포함)을 지원받게 됐다. 이번 사업을 통해 서귀포만의 차별화된 로컬 문화·관광자원과 세계적인 케이(K)-콘텐츠를 결합해 내국인은 물론 외국인 관광객까지 다각도로 사로잡는 글로벌 친화형 핵심 상권 조성을 목표로 삼을 예정이다.이와 관련 오는 24일 서귀포시 스타트업베이에서 제주도 새정부경제정책추진단, 서귀포시, 원도심 시장·상점가 관계, 예비로컬창업자 등 100여명이 참석한 가운데 ‘로컬수다회 in 서귀포’ 크리에이터 네트워크 소통행사와 우수사례 발표회를 연다.