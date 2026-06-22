KIC유럽, 경과원과 유럽 최대 박람회 Viva Technology에 5년 연속 참가

세줄 요약 KIC유럽이 경과원 등과 함께 프랑스 파리 비바테크에 5년 연속 참가해 한국 통합관을 운영했다. 국내 혁신기업 39개사와 경기도 첨단 제조 스타트업 8개사의 유럽 진출을 지원했고, 다소시스템즈와의 업무협약으로 PoC 기회도 마련했다. 비바테크 5년 연속 참가, 한국 통합관 운영

경기도 스타트업 8개사 유럽 진출 지원

다소시스템즈와 PoC·검증 협력 체결

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독일 베를린에 위치한 KIC유럽(센터장 황종운)이 6월 17일부터 20일까지 프랑스 파리 엑스포 포르트 드 베르사유에서 개최된 ‘비바 테크놀로지(VIVA Technology 2026, 이하 비바테크)’에 5년 연속 참가했다고 밝혔다.올해 행사는 한-프랑스 수교 140주년에 맞춰 개최됐으며, ‘인공지능(AI): 환상이 아닌 실질적 영향’을 주제로 전 세계 스타트업, 글로벌 기업, 투자자들이 참여했다.KIC유럽은 경기도경제과학진흥원(이하 경과원), 중소벤처기업부 산하 창업진흥원, 중소벤처기업진흥공단 KSC파리와 공동으로 ‘한국 통합관’을 조성했다. 해당 통합관에는 국내 혁신기업 총 39개사가 참가했으며, KIC유럽과 경과원은 이 중 경기도 내 첨단 제조 스타트업 8개사의 유럽 시장 진출을 지원했다.행사 첫날인 17일에는 국내 스타트업의 글로벌 스케일업 지원을 목적으로 하는 다자간 업무협약(MoU)이 체결됐다. KIC유럽과 유관기관은 프랑스 소프트웨어 기업 ‘다소시스템즈(Dassault Systèmes)’와 3자 간 업무협약을 맺고, 국내 딥테크 및 제조 스타트업에게 가상 시뮬레이션 기술과 글로벌 인프라를 활용한 기술 검증(PoC) 기회를 제공하기로 합의했다.유럽 시장 진출 시 기술 검증과 현지 레퍼런스 확보가 주요 진입 장벽으로 작용하는 만큼, 국내 공공기관의 연대를 통한 통합 브랜드 구축과 현지 주요 기업과의 네트워크 주선은 국내 스타트업의 현지 생태계 안착을 지원하는 방안으로 평가받는다.행사 둘째 날인 18일에는 유럽 현지 주요 벤처캐피털(VC)과 유럽연합(EU) 산하 액셀러레이터 기관을 초청한 투자유치 데모데이가 진행됐다. 참여 기업들은 유럽 시장의 기술 수요에 맞춘 솔루션을 제시했다.황종운 KIC유럽 센터장은 “유관기관과 원팀이 되어 한국 통합관의 규모를 확대 운영하게 되었다”라며 “글로벌 기업 다소시스템즈와의 MoU 체결 및 데모데이를 발판 삼아, 국내 유망 딥테크 스타트업이 유럽 현지 시장에서 성공적으로 도약할 수 있도록 전방위적 후속 지원을 이어가겠다”고 밝혔다.