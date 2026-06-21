달걀 1개 500원 넘었다… 때 이른 더위에 밥상 물가 비상

특란 10개 5224원 ‘에그플레이션’

새달까지 미국·태국산 달걀 공급

AI 살처분 여파로 닭고기도 급등

삼겹살 6.9%, 한우 15.7% 치솟아

폭염 취약한 농수산물까지 ‘요동’

이미지 확대 저렴한 미국산 신선란 ‘품절’ 최근 국산 달걀 한 판(특란 30구) 가격이 7500원에 이르렀다. 이에 농림축산식품부는 다음달까지 상대적으로 가격이 저렴한 미국·태국산 신선란 2112만개를 시장에 공급하기로 했다. 사진은 21일 서울의 한 대형마트 달걀 판매대에 미국산 신선란 30구(5790원)가 동난 모습.

연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 저렴한 미국산 신선란 ‘품절’ 최근 국산 달걀 한 판(특란 30구) 가격이 7500원에 이르렀다. 이에 농림축산식품부는 다음달까지 상대적으로 가격이 저렴한 미국·태국산 신선란 2112만개를 시장에 공급하기로 했다. 사진은 21일 서울의 한 대형마트 달걀 판매대에 미국산 신선란 30구(5790원)가 동난 모습.

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세줄 요약 달걀 가격이 한 알 500원을 넘으며 에그플레이션이 현실화했다. 고병원성 AI로 산란계가 대거 살처분돼 공급이 줄었고, 이른 폭염까지 겹치며 한우·돼지고기·수박·고등어 등 농축수산물 가격도 함께 뛰고 있다. 달걀 한 알 500원 돌파, 에그플레이션 현실화

AI 확산과 산란계 살처분, 달걀 공급 급감

폭염 겹치며 농축수산물 전반 가격 상승

2026-06-22 B2면

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최근 달걀 가격이 무섭게 올라 한 알당 처음으로 500원을 돌파했다. 고병원성 조류인플루엔자(AI) 확산에 이른 더위까지 찾아오면서 ‘에그플레이션’(달걀+인플레이션)이 현실화했다. 달걀과 함께 폭염에 취약한 농축수산물 가격도 덩달아 오르면서 올여름 밥상 물가에 비상이 걸렸다.21일 축산물품질평가원 축산물유통정보에 따르면 이달 특란 10구 평균 소비자 가격은 지난달보다 14.3% 오른 5224원으로 집계됐다. 올해 1월부터 3900원대로 올라선 달걀 가격은 지난 4월 4476원으로 12.2% 껑충 뛴 이후 2개월 연속 두 자릿수 상승률을 이어갔다. 2022년 특란 10구 소비자 가격 조사 시작 이후 5000원을 넘어선 건 처음이다.닭고기(육계) 가격도 가파르게 올랐다. 이달 육계 가격은 전년 대비 19.3% 오른 ㎏당 6644원을 기록했다. 육계 가격은 2월 5900원대에서 꾸준히 우상향하고 있다.달걀과 닭고기 가격이 오른 원인은 지난겨울 발생한 AI 영향이 크다. AI 확산을 막으려고 농장들이 산란계를 살처분하면서 달걀 공급이 줄어 가격이 뛰었다. 전체 산란계의 20%인 1135만 마리가 살처분됐다.다른 농축수산물의 가격도 요동치고 있다. 이달 한우(안심) 가격은 전년 대비 15.7%, 돼지(삼겹살) 가격은 6.9% 올랐다. 대파 ㎏당 소매가격은 2827원으로 지난해 6월 2388원에서 18.4% 올랐다. 대표적인 여름 과일인 수박 한 통은 2만 4292원으로 지난해보다 8.9% 비싸졌다. 수산물 중에서는 수입산 염장 고등어 1손당 소매가격이 1만 803원으로 지난해 6월보다 26.5% 올랐다.최근 농축수산물 가격이 상승한 배경에 기후변화가 있다. 올해 서울 지역 첫 폭염주의보는 지난해(6월 30일)보다 12일 이른 지난 18일 발령됐다. 기온 상승은 농작물 생육 저하와 가축과 양식 수산물 폐사로 이어진다. 더위가 물가를 끌어올리는 ‘히트플레이션’(열+인플레이션)이 올여름 닥쳐올 가능성이 크다는 의미다.농림축산식품부는 기후변화에 따른 폭염과 집중호우 등 기상재해 발생 가능성이 커지자 ‘여름철 농축산물 수급안정대책반’을 구성하고 본격 물가 대응에 나섰다. 정부는 미국산·태국산 달걀을 다음달까지 매주 448만개 이상 총 2112만개를 시장에 공급하기로 했다. 높아진 달걀값이 제과·제빵, 외식업 등 물가 상승으로 이어지는 것을 최소화하려는 것이다. 해양수산부는 다음달 15일까지 정부 비축 수산물 최대 8000t을 시장에 공급한다.