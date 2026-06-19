국내증시 장중 시총 첫 8000조… 하이닉스 2000조 돌파 뒤 후퇴

세줄 요약 코스피가 장중 9385.59까지 오르며 사상 최고치를 다시 썼고, 국내 증시 시총도 처음 8000조원을 넘었다. 그러나 오후 들어 하락 전환해 코스피와 코스닥은 동반 약세로 마감했고, 반도체 대형주 급등 뒤 차익실현이 이어졌다. 코스피 장중 9300선 돌파 뒤 급락 마감

국내 증시 시총 첫 8000조 돌파 후 후퇴

하이닉스·삼성전자 장중 최고가 경신

이미지 확대 코스피 지수가 장중 최고치를 경신한 후 하락 마감한 19일 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸 전광판에 종가가 나오고 있다. 이날 코스피는 전일 종가와 비교해 11.42포인트(p)(0.13%) 하락한 9052.42, 코스닥은 전일 대비 34.34p(3.43%) 하락한 966.59로 마감했다. 서울외환시장에서 달러·원 환율은 전일 오후 3시 30분 주간종가 대비 0.1원 내린 1527.0원을 기록했다. 2026.6.19. 뉴스1 닫기 이미지 확대 보기 코스피 지수가 장중 최고치를 경신한 후 하락 마감한 19일 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸 전광판에 종가가 나오고 있다. 이날 코스피는 전일 종가와 비교해 11.42포인트(p)(0.13%) 하락한 9052.42, 코스닥은 전일 대비 34.34p(3.43%) 하락한 966.59로 마감했다. 서울외환시장에서 달러·원 환율은 전일 오후 3시 30분 주간종가 대비 0.1원 내린 1527.0원을 기록했다. 2026.6.19. 뉴스1

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코스피가 19일 장중 9300선을 넘어서며 사상 최고치를 다시 썼지만 오후 들어 하락 전환했다. 코스피와 코스닥을 합친 국내 증시 시가총액도 장중 처음 8000조원을 넘어섰으나 지수 하락과 함께 다시 8000조원 아래로 내려왔다.한국거래소에 따르면 이날 코스피는 전 거래일보다 11.42포인트(0.13%) 내린 9052.42로 마감했다. 7거래일 만의 하락이다. 코스피는 전장보다 225.05포인트(2.48%) 오른 9288.89로 출발해 장 초반 9385.59까지 뛰었지만 낮 12시 37분쯤 하락 전환했고, 한때 8831.72까지 밀렸다. 이날 장중 변동폭은 553.87포인트로 역대 5번째 수준이었다.국내 증시 시가총액은 오전 상승세 속에 사상 처음 8000조원을 넘어섰지만 오후 들어 줄어 7941조 6724억원으로 마감했다. 시장별로는 코스피 시가총액이 7398조 8747억원, 코스닥이 542조 7977억원이었다. 전날 1조 2000억원대 순매수로 9000선 돌파를 이끌었던 외국인은 이날 3520억원가량을 순매도했고, 개인은 1조 6500억원가량을 순매수했다. 기관은 1조 2280억원어치를 순매도했다.SK하이닉스 시가총액도 장중 2000조원을 돌파했다가 상승폭이 줄면서 1969조 9093억원으로 내려왔다. SK하이닉스 주가는 장중 7.67% 오른 289만 1000원으로 사상 최고가를 경신했지만, 종가는 2.94% 오른 276만 4000원이었다. 삼성전자는 장중 37만 4500원으로 역대 최고가를 기록했으나 이후 하락 전환해 2.34% 내린 35만 4000원에 마감했다.삼성전자 시가총액은 2069조 5826억원으로 집계됐다. SK하이닉스 시가총액은 삼성전자 보통주 시가총액의 95.2% 수준까지 따라붙었고, 삼성전자 우선주를 포함한 합산 시가총액과 비교하면 87.6% 수준이었다. 이날 코스피에서 상승 종목은 115개에 그쳤고 하락 종목은 787개에 달했다. 단기 급등과 반도체 쏠림에 따른 차익실현 부담, 미국과 이란의 종전 합의 이행 불확실성 등이 투자 심리를 위축시킨 것으로 풀이된다.코스닥지수는 전 거래일보다 34.34포인트(3.43%) 내린 966.59로 마감하며 6거래일 만에 1000선을 내줬다. 개인과 외국인이 각각 771억원, 4873억원어치를 순매수했지만 기관이 5840억원어치를 순매도하며 지수를 끌어내렸다. 코스닥 시장에서는 200개 종목이 오르고 1490개 종목이 내렸다.한편, 원달러 환율은 장중 1540원에 육박했다가 당국 개입 추정 물량이 나오며 1520원대로 내려왔다. 이날 서울 외환시장에서 원달러환율의 주간 거래 종가는 전날보다 0.1원 내린 1527.0원이었다. 환율은 10.3원 오른 1537.4원으로 출발해 오전 한때 1539.60원까지 올랐지만, 마감이 가까워지며 당국 개입 추정 물량과 수출업체 달러 매도 물량 출회 가능성 등에 하락세로 돌아섰다.