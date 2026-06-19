삼성복지재단, 유아 마음성장 프로그램 개발…전국 113곳 지원

연세대 김주환 교수 연구진과 함께 개발

자기조절력·대인관계력·자기동기력 등 효과

이미지 확대 삼성복지재단 ‘삼성 유아 마음성장 프로그램’에 참여한 유아들이 편도체 안정화 중심 활동에 참여하고 있다. 삼성복지재단 제공 닫기 이미지 확대 보기 삼성복지재단 ‘삼성 유아 마음성장 프로그램’에 참여한 유아들이 편도체 안정화 중심 활동에 참여하고 있다. 삼성복지재단 제공

세줄 요약 삼성복지재단이 연세대 연구진과 함께 3~5세 유아의 마음근력을 키우는 ‘삼성 유아 마음성장 프로그램’을 개발해 전국 113곳에 지원했다. 호흡과 몸 알아차리기 등 45개 활동으로 구성됐고, 시범 운영에서 자기조절력과 대인관계력 등이 크게 높아졌다. 유아 마음근력 프로그램 전국 113곳 지원

호흡·몸 알아차리기 등 45개 활동 구성

시범 운영서 자기조절력·관계력 향상

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삼성복지재단은 연세대 김주환 교수 연구진과 함께 ‘삼성 유아 마음성장 프로그램’을 개발해 전국 어린이집 및 유치원 113곳에 지원한다고 19일 밝혔다.이 프로그램은 3~5세 유아의 마음근력을 증진시키는 45개 활동으로 호흡, 내부 감각, 고유 감각을 다루는 ‘편도체 안정화’ 활동(24개)과 자기조절력, 대인관계력, 자기동기력을 증진시키는 ‘전전두피질 활성화’ 활동(21개)으로 구성했다. 영유아 발달 수준에 맞게 일상적인 호흡, 신체 알아차리기, 몸의 움직임 등의 활동을 통해 유아가 자신의 몸을 알아차리고 내면에 집중함으로써 스스로 감정과 행동을 자연스럽게 인식하고 조절, 표현할 수 있도록 했다.재단은 2023년부터 2024년까지 프로그램을 개발하고, 올해 보육, 유아교육, 뇌과학, 의료계 등 각 분야 전문가 8인으로 구성된 자문회를 통해 다양한 의견을 수렴했다. 이후 삼성어린이집 66곳, 4000여 명의 유아를 대상으로 시범 운영했다.프로그램에 참여한 유아들을 대상으로 효과를 측정한 결과, 미참여 유아 대비 자기조절력, 대인관계력, 자기동기력이 약 5배 높게 나타났으며,불안 및 갈등이 유의미하게 감소했다.이러한 검증 결과를 바탕으로 삼성복지재단은 올해 한국영유아보육·교육진흥원과 함께 프로그램을 전국에 보급하기로 했다.김 교수는 “마음근력은 타고나는 성향이라기보다는 적절한 훈련과 경험의 반복을 통해 성장할 수 있는 역량”이라며 “유아기부터 움직임 명상과 알아차림 훈련을 통해 감정조절력과 회복탄력성을 기르는 경험은 전 생애의 행복과 사회적 관계 형성에 중요한 토대가 될 수 있다”고 강조했다.삼성재단 류문형 총괄 부사장은 “앞으로 더 많은 영유아 교육기관이 함께 참여할 수 있도록 지원을 확대하여 건강한 사회를 만들어 가는 데 기여하겠다”고 전했다.