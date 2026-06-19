‘24년 연속 무쟁의’…애경산업 노사, 임금·단체협약 체결

노사, 지속 가능한 성장 다짐
2003년 이후 24년 연속 무쟁의
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김상준(오른쪽) 애경산업 대표이사와 김혁중 노조위원장이 지난 18일 애경산업 본사에서 진행된 ‘2026년 임금 및 단체협약 체결식’에서 기념촬영을 하고 있다. 애경산업 제공
애경산업은 노동조합과의 협의를 통해 2026년 임금 및 단체협약을 체결했다고 19일 밝혔다. 이 회사는 2003년 이후 24년 연속 무쟁의 기록을 이어가게 됐다.
애경산업 노사는 지난 18일 서울시 마포구 소재 애경산업 본사에서 김상준 대표이사와 김혁중 노조위원장 등이 참석한 가운데 2026년 임금 및 단체협약 체결식을 진행했다.
이번 협약을 통해 노사는 불확실한 경영 환경 속에서 능동적으로 대응하고 지속 가능한 성장을 위해 상호 협력을 강화해 나가기로 뜻을 모았다. 이들은 임직원 복지 증진과 근무 환경 개선, 일하기 좋은 조직문화 조성과 건강한 기업문화 정착에도 힘쓰기로 했다.
이상훈 서울시의원, 12대 서울시의회 더불어민주당 전반기 대표의원 출마 선언
이상훈 서울시의원(더불어민주당, 강북2)이 19일 제12대 서울시의회 전반기 더불어민주당 대표의원 선거 출마를 공식 선언했다. 이 의원은 이날 기자회견을 통해 오세훈 시장의 대권 행보를 견제하는 한편, 서울시정을 ‘민생 중심’으로 과감히 전환하겠다는 비전을 제시했다. 이 의원은 “지난 5년간 오세훈 시정으로 서울시민의 삶은 더욱 어려워졌다”고 진단하며 “말과 행동이 다르고 선언과 현실이 다른 오세훈 시장의 보여주기식 대권 야망 행정을 짜임새 높은 정책 역량과 단결된 원팀 정치력으로 막아내겠다”고 포부를 밝혔다. 특히 “의석수 우위만을 앞세운 반대를 위한 반대는 시민들의 박수를 받을 수 없다”며 “전투에서 이기고 전쟁에서 지는 과오를 되풀이하지 않기 위해, 조례로 바로잡고 예산으로 우선순위를 되돌리는 정교하고 전략적인 리더십이 필요하다”고 강조했다. 이를 위해 그는 더불어민주당 80명 당선자들의 의정 활동 지원과 원내 정책 역량을 극대화하기 위한 4대 핵심 공약을 제시했다. 주요 공약 사항은 다음과 같다. 1. 정책조정회의, 정책의원총회를 대표의원이 직접 주관하는 상설 운영기구로 격상하여 지속적인 민주당표 시민 행복 정책 생산 2. ‘원스톱 의정 활동 지
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김상준 대표이사는 “24년 연속 무쟁의 기록은 노사가 상호 신뢰를 바탕으로 함께 성장해 온 결과”라며 “앞으로도 고용 안정과 상생 협력을 기반으로 지속 가능한 성장과 모범적인 노사문화를 만들어 나가겠다”고 말했다. 김혁중 노조위원장은 “애경산업 노동조합은 회사의 지속적인 발전과 상생, 그리고 임직원 복지 향상을 위해 앞으로도 열린 소통과 협력을 이어가겠다”고 화답했다.
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