경제 [부고] 양지환(대신증권 리서치센터장)씨 모친상 김예슬 기자 입력 2026-06-19 11:40 수정 2026-06-19 11:40 기사 읽어주기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 프린트 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://www.seoul.co.kr/news/economy/2026/06/19/20260619500092 URL 복사 댓글 0 구글에서 서울신문 먼저 보기 ●최정옥씨 별세, 양지환(대신증권 리서치센터장)·정아(탤런트)씨 모친상=18일, 서울아산병원, 발인 21일 오전 6시 40분. (02)3010-2000 김예슬 기자 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요. 최정옥씨의 자녀 중 한 명의 직업은? 탤런트 의사