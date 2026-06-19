그래핀스퀘어, 라이프스타일 브랜드 ‘massless’ 공개

세줄 요약 그래핀스퀘어가 신규 라이프스타일 브랜드 ‘massless’를 공개했다. 서울대 행사에서 안세영 선수와 함께 첫선을 보였고, 그래핀 기능성 티셔츠를 제공하며 기술의 대중화를 본격화했다. 회사는 의류와 생활용품으로 활용을 넓힐 계획이다. 신규 라이프스타일 브랜드 massless 공개

안세영 초청 행사서 기능성 티셔츠 첫선

그래핀 기술의 일상 제품 확장 계획

이미지 확대 (사진=그래핀스퀘어 제공) 닫기 이미지 확대 보기 (사진=그래핀스퀘어 제공)

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

그래핀 상용화 선도 기업 그래핀스퀘어(대표 홍병희 서울대학교 화학부 교수)가 신규 라이프스타일 브랜드 ‘massless(매스리스)’를 공개하고, 그래핀 기술의 대중화에 본격 나선다고 밝혔다.그래핀스퀘어는 지난 17일 서울대학교에서 열린 배드민턴 국가대표 안세영 선수 초청 행사에서 ‘massless’ 브랜드를 처음 선보였다고 설명했다. 이날 행사에서는 안세영 선수의 특강과 코칭 프로그램이 진행됐으며, 참가자들에게 그래핀 기술이 적용된 기능성 티셔츠가 제공됐다.해당 티셔츠는 그래핀 특유의 우수한 열전도성과 초경량 특성을 바탕으로 제작됐다. 격렬한 운동 중에도 체온 조절을 돕고 쾌적한 착용감을 제공할 수 있도록 설계된 것이 특징이다.특히 그래핀스퀘어케미칼(대표 임영지)이 개발한 그래핀 냉감 원단은 폭염 응급 키트에 적용돼 전국 육군 및 해군 부대에 1만개 이상 납품된 바 있다.‘massless’는 그래핀의 물리적 특성에서 착안한 브랜드명이다. 그래핀은 탄소 원자 한 층으로 이뤄진 2차원 소재로, 강철보다 200배 이상 강한 강도를 지니면서도 전자의 유효 질량이 사실상 0에 가까운 특성으로 주목받고 있다. 그래핀스퀘어는 이 같은 첨단 소재 기술을 웨어러블 기기와 의류, 생활용품 등 다양한 일상 제품에 접목해 소비자 접점을 확대해 나갈 계획이다.이번 후원은 그래핀스퀘어의 지속적인 사회공헌 활동의 일환으로 진행됐다. 회사는 올해 1월 포항 지역 청소년들을 서울로 초청해 배드민턴 대회 참가, 서울대학교 견학, 뮤지컬 관람 등 과학·문화 체험 프로그램을 제공한 바 있다.홍병희 그래핀스퀘어 대표는 “그래핀이 실험실을 넘어 사람들의 일상 속으로 자연스럽게 스며드는 것이 우리가 추구하는 미래”라며 “‘massless’를 통해 첨단 소재 기술이 실제 삶의 질 향상에 어떻게 기여할 수 있는지 보여주겠다”고 밝혔다.