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메가MGC커피, 수박음료 3종 판매 280만잔 돌파…‘수박 68만통 썼다’

김현이 기자
김현이 기자
입력 2026-06-19 10:47
수정 2026-06-19 10:47
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출시 50일간 ‘1초당 1잔씩’ 판매
시럽 의존도 낮추고 원물 활용↑

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메가MGC커피 수박음료 3종. 메가MGC커피 제공
메가MGC커피 수박음료 3종. 메가MGC커피 제공


커피 프랜차이즈 메가MGC커피는 여름을 맞아 출시한 수박 음료 3종이 50일 만에 누적 판매량 280만잔을 넘어섰다고 19일 밝혔다. 이는 전국 매장에서 1초에 1잔씩 판매된 꼴이라는 설명이다.

메가MGC커피는 올여름을 맞아 ‘꿀수박주스’, ‘수박 리치코코 슬러시’, ‘수박소르베 밀키 스무디’ 등 3종을 선보였다. 시럽 의존도를 낮추고 수박을 착즙한 원액에 실제 수박 원물을 갈아 넣어 과일 본연의 당도와 식감을 살리면서 소비자 호평을 받았다. 이를 위해 회사가 사용한 수박만 해도 68만통에 이른다. 특히 생과일 가격이 급등하는 가운데서도 메뉴 가격을 4년째 4000원대로 유지해 소비자 부담을 낮췄다.

메가MGC커피는 “수박 음료의 품질 유지를 위해 매장별 제조 매뉴얼을 균일화하고, 고객 반응을 지속적으로 모니터링하며 개선하고 있다”면서 “소비자들이 기대하는 맛과 품질을 충족시키는 동시에, 합리적인 가격으로 즐길 수 있는 메뉴를 지속적으로 선보이겠다”고 전했다.

김현이 기자
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