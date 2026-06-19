코스피 장중 9300선 돌파… 국내 증시 시총 첫 8000조원

세줄 요약 코스피가 하루 만에 9300선을 돌파하며 장중 최고치를 또 경신했다. 코스피와 코스닥을 합친 국내 증시 시가총액도 처음으로 8000조원을 넘어섰다. 개인이 1조원 넘게 사들이며 지수를 떠받쳤고, 반도체 대형주 강세가 상승을 이끌었다. 코스피 장중 9300선 돌파, 최고치 경신

국내 증시 시총 8000조원 첫 돌파

개인 1조원 순매수, 반도체주 강세

이미지 확대 19일 오전 서울 중구 하나은행 딜링룸 전광판에 코스피 지수가 표시되고 있다. 코스피는 전 거래일(9063.84)보다 225.05포인트(2.48%) 상승한 9288.89에 개장했고 코스닥 지수는 전 거래일(1000.93)보다 0.47포인트(0.05%) 내린 1001.40에 거래를 시작했다.원·달러 환율은 전 거래일 주간거래 종가(1527.1원)보다 10.3원 오른 1537.4원에 출발했다. 2026.06.19. 뉴시스 닫기 이미지 확대 보기 19일 오전 서울 중구 하나은행 딜링룸 전광판에 코스피 지수가 표시되고 있다. 코스피는 전 거래일(9063.84)보다 225.05포인트(2.48%) 상승한 9288.89에 개장했고 코스닥 지수는 전 거래일(1000.93)보다 0.47포인트(0.05%) 내린 1001.40에 거래를 시작했다.원·달러 환율은 전 거래일 주간거래 종가(1527.1원)보다 10.3원 오른 1537.4원에 출발했다. 2026.06.19. 뉴시스

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전날 사상 처음으로 9000선을 넘어선 코스피가 하루 만에 9300선까지 돌파했다. 코스피와 코스닥을 합친 국내 증시 시가총액도 처음으로 8000조원을 넘어섰다.한국거래소에 따르면 19일 오전 9시 28분 기준 코스피는 전 거래일보다 239.03포인트(2.64%) 오른 9302.87을 기록했다. 지수는 장중 9331.55까지 오르며 전날 세운 장중 최고치(9106.07)를 하루 만에 다시 갈아치웠다.국내 증시 전체 시가총액도 사상 처음으로 8000조원을 넘어섰다. 이날 오전 현재 코스피와 코스닥 시가총액 합계는 8160조 956억원으로 집계됐다. 시장별로는 코스피 시가총액이 7601조 1748억원, 코스닥이 558조 9208억원이었다.수급은 개인이 떠받쳤다. 유가증권시장에서 개인은 1조 466억원어치를 순매수한 반면 외국인과 기관은 각각 7820억원, 2416억원어치를 순매도했다. 코스피200 선물시장에서는 개인과 외국인이 각각 1735억원, 5304억원어치를 순매수했고 기관은 6767억원어치를 순매도했다.미국 반도체주 강세에 대형 반도체주도 지수 상승을 이끌었다. 삼성전자와 SK하이닉스는 각각 1.24%, 4.73% 올랐다. 간밤 뉴욕증시에서 마이크론테크놀로지와 샌디스크 등 메모리 반도체 업체가 강세를 보인 영향으로 풀이된다. 시가총액 상위 종목 중에서는 HD현대중공업을 제외한 모두 상승세를 보였고, 삼성물산과 삼성생명, SK스퀘어 등도 큰 폭으로 올랐다.반면 코스닥은 약세를 보이며 1000선 아래로 밀렸다. 코스닥지수는 같은 시각 전 거래일보다 8.13포인트(0.81%) 내린 992.80을 기록했다.같은 날 서울 외환시장에서 원달러 환율은 전장보다 10.3원 오른 1537.4원으로 개장했다.