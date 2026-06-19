오뚜기, 글로벌 물류 거점 ‘삼남 글로벌 로지스틱스 센터’ 준공

이미지 확대 함영준(오른쪽 세번째) 오뚜기 회장이 지난 18일 울산 삼남에 완공한 자동화 물류허브인 ‘오뚜기 글로벌 로지스틱스 센터’ 준공식에 참석해 현판 기념 촬영을 하고 있다. 오뚜기 제공 닫기 이미지 확대 보기 함영준(오른쪽 세번째) 오뚜기 회장이 지난 18일 울산 삼남에 완공한 자동화 물류허브인 ‘오뚜기 글로벌 로지스틱스 센터’ 준공식에 참석해 현판 기념 촬영을 하고 있다. 오뚜기 제공

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오뚜기는 글로벌 물류 대응 역량 강화를 위해 울산 삼남에 조성한 글로벌 로지스틱스 센터가 완공됐다고 19일 밝혔다.삼남 글로벌 로지스틱스 센터는 수출 물량 증가에 신속하고 안정적으로 대응하는 글로벌 물류 거점 역할을 위해 조성됐다. 건축 연면적 1만 8380㎡(5560평), 지하 1층~지상 5층 규모의 자동화 창고로 최대 9980 팔레트(PLT)까지 보관 가능하다.센터는 입출고, 스티커 작업, 피킹(합적·분할) 등 물류 전 과정에 최적화된 설계를 적용했다. 또한 창고관리시스템(WMS), 창고제어시스템(WCS) 등 자동화 설비 기반의 입출고 운영 체계와 통합 모니터링을 기반으로 물류 처리 시간 단축과 운영 정확도 향상이 가능하다.오뚜기 관계자는 “글로벌 수요가 성장하는 상황 속에서 삼남 글로벌 로지스틱스 센터는 최첨단 자동화 물류 공급 체계를 바탕으로 물류 경쟁력 강화를 이끄는 주요 거점이 될 것”이라며 “앞으로도 증가하는 수출 물량에 안정적으로 대응할 수 있는 운영 체계를 구축하기 위해 노력할 예정”이라고 말했다.