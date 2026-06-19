이마트, 간편식 ‘피코크’ 전품목 ‘2+1’ 행사

19일 전국 이마트·SSG닷컴서 시작

이미지 확대 이마트 피코크 냉장 매대. 이마트 제공 닫기 이미지 확대 보기 이마트 피코크 냉장 매대. 이마트 제공

세줄 요약 이마트가 프리미엄 간편식 브랜드 피코크 전 품목을 2+1에 판매하는 ‘피코크 데이’를 처음 열었다. 냉장·냉동·상온 상품은 21일까지, 밀키트는 20일까지 진행한다. 전국 이마트와 SSG닷컴에서 교차 구매가 가능하다. 피코크 전 품목 2+1 행사 첫 시행

냉장·냉동·상온 21일까지, 밀키트 20일까지

전국 이마트·SSG닷컴 교차 구매 가능

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이마트는 프리미엄 간편식 브랜드인 피코크 모든 상품을 ‘투플러스원’(2+1)에 판매하는 ‘피코크 데이’를 진행한다고 19일 밝혔다.행사는 이날부터 시작해 냉장∙냉동∙상온 상품은 21일까지 3일간, 밀키트 상품은 20일까지 2일간 진행한다. 밀키트는 밀키트 카테고리 내에서 교차 구매가 가능하며 그 외 상품은 카테고리 구분 없이 교차 구매할 수 있다. 전국 이마트 매장과 SSG닷컴에서 진행된다.전 품목 2+1 행사는 이번이 처음으로, 이마트는 향후 1년에 2번씩 피코크 데이를 진행한다는 방침이다.피코크는 조선호텔 출신 셰프를 비롯해 전문 셰프들이 중식, 한식, 오리엔탈, 웨스턴, 베이커리·디저트, 음료 등 전문 분야를 개발하는 비밀연구소를 통해 상품 경쟁력을 높이고 있다. 이달 신상품 중 대표 상품은 인기 셰프와 함께 개발한 ‘피코크x중식마녀’ 시리즈 3종, 완도산 전복을 담은 미역국, 알밤파이, 치즈스틱 등이다.남현우 이마트 피코크 팀장은 “프리미엄 간편식 브랜드로서 신상품 확대와 동시에 기존 상품의 품질 업그레이드를 지속하고 있으며, 이를 통해 피코크만의 차별화된 ‘맛 경쟁력’을 강화해 나갈 계획”이라고 밝혔다.