경제 [속보] 코스피, 美반도체 랠리에 장중 사상 첫 9300선 돌파 김예슬 기자 입력 2026-06-19 09:06 수정 2026-06-19 09:06 기사 읽어주기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 프린트 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://www.seoul.co.kr/news/economy/2026/06/19/20260619500020 URL 복사 댓글 0 구글에서 서울신문 먼저 보기 이미지 확대 속보 닫기 이미지 확대 보기 속보 코스피, 美반도체 랠리에 장중 사상 첫 9300선 돌파 김예슬 기자 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요. 코스피가 장중에 사상 처음 돌파한 지수는? 9200선 9300선