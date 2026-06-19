“머스크 믿었다가”…화제의 스페이스X 이틀 만에 20% 증발, ‘본전도 위태’

세줄 요약 스페이스X 주가가 상장 직후 장중 고점까지 치솟았으나 이틀 연속 하락하며 상승분 대부분을 반납했다. 현재 주가는 거래량 가중 평균가와 비슷한 수준으로, 투자자들은 사실상 본전 근처에 머물고 있다. 실적 뒷받침 여부에 대한 의문이 커진 영향으로 풀이된다. 상장 직후 급등한 스페이스X 주가, 이틀 연속 하락

5거래일 VWAP 공모가 근처, 투자자 본전 수준

실적 뒷받침 의문 커지며 차익 실현 매물 확대

이미지 확대 스페이스X 로고와 일론 머스크의 모습. 로이터 닫기 이미지 확대 보기 스페이스X 로고와 일론 머스크의 모습. 로이터

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상장 직후 치솟았던 스페이스X 주가가 이틀 연속 내리막을 걸으며 투자자 대부분이 손실 직전까지 몰렸다.18일(현지시간) 뉴욕증시에서 스페이스X 주가는 전 거래일보다 3.6% 하락한 184.98달러에 거래를 마쳤다.CNBC는 상장 이후 5거래일 거래량 가중 평균 주가(VWAP)가 181.71달러라고 전했다. 스페이스X 투자자들이 평균적으로 겨우 본전치기를 했다는 의미다.VWAP는 하루 동안 거래량을 반영해 계산한 평균 주가로, 투자자들의 매수 수준을 파악하는 데 흔히 쓰이는 지표다.스페이스X는 지난 12일 공모가 135달러로 상장한 뒤 16일에는 장중 225달러를 웃도는 고점까지 치솟았다. 그러나 이후 이틀 사이 20% 가까이 떨어지며 상승분 대부분을 반납했다.상장 초반 스페이스X의 시가총액이 3조 달러에 육박했지만, 투자자들이 이 같은 급등세가 실제 기업 실적으로 뒷받침될 수 있는지를 따지기 시작하면서 주가 흐름이 꺾이기 시작했다는 분석이다.현재 주가는 상장 이튿날 수준으로 되돌아간 상태다.로빈후드, 피델리티, 소파이 등 증권 플랫폼을 통해 공모주를 배정받은 개인 투자자들도 수익이 크게 줄었다.다만 이들은 135달러의 공모가에 주식을 취득했기 때문에 최근 급락세에도 아직은 손실을 보지 않고 있다. 개인 투자자 상당수는 신청 물량 대비 극히 일부만 배정받았지만, 공모가 매수분이기에 여전히 플러스 수익을 유지하고 있다.