반도체·항공부품 ‘펄펄’… 제주 수출 5개월 만에 지난해 실적 넘었다

올해 누적 수출 3억5000만달러, 최근 5년 최고치 기록

반도체 384% 급증…보톡스·넙치·육류도 해외시장 확대

이미지 확대 제주도가 반도체, 항공기 수리용부품 등 수출 증가로 올해 1~5월 누적 수출액이 3억 5000만 달러를 기록해 지난해 연간 수출액을 조기 돌파했다. 제주 강동삼 기자 닫기 이미지 확대 보기 제주도가 반도체, 항공기 수리용부품 등 수출 증가로 올해 1~5월 누적 수출액이 3억 5000만 달러를 기록해 지난해 연간 수출액을 조기 돌파했다. 제주 강동삼 기자

세줄 요약 제주 수출이 올해 1~5월 3억5000만 달러를 기록해 지난해 연간 실적을 5개월 만에 넘어섰다. 반도체가 전체의 72%를 차지하며 급증했고, 항공기 부품과 의약품, 넙치, 육류도 늘며 품목과 시장이 함께 넓어졌다. 제주 수출, 5개월 만에 지난해 연간 실적 돌파

반도체 72% 차지, 항공부품·의약품도 동반 성장

넙치·육류 수출 확대, 시장 다변화 흐름

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중동 분쟁 등 대외 불확실성이 커지는 상황에서도 제주 수출이 가파른 성장세를 보이며 올해 들어 불과 5개월 만에 지난해 연간 수출 실적을 넘어섰다.제주도는 올해 1~5월 누적 수출액이 3억 5000만 달러를 기록해 지난해 연간 수출액(3억 4000만 달러)을 조기 돌파했다고 19일 밝혔다. 최근 5년간 같은 기간 기준으로도 가장 높은 실적이다.이번 성과는 글로벌 반도체 경기 회복과 함께 항공기 수리용 부품, 보톡스 등 의약품 수출이 크게 늘어난 데 따른 것으로 분석된다. 화장품과 육류 등 기존 수출 품목도 안정적인 성장세를 이어갔다.수출 증가를 이끈 것은 단연 반도체다. 제주 전체 수출의 72%를 차지한 반도체는 5월 누계 기준 2억 5537만 달러를 기록하며 지난해 같은 기간(5276만 달러)보다 384% 급증했다. 주요 수출국은 홍콩(2억1778만 달러)을 비롯해 대만(1606만 달러), 베트남(915만 달러) 순이었다.항공기 부품 수출도 호조를 보였다. 항공기 엔진과 핵심 부품 수출이 늘면서 5039만 달러의 실적을 올려 전체 수출의 14.2%를 차지했다. 영국과 미국 등 항공산업 선진국으로의 수출이 증가한 것이 주효했다.고부가가치 바이오산업의 성장도 눈에 띈다. 보톡스 등을 포함한 의약품 수출은 446만 달러를 기록했다. 기존 주력 시장인 중국(305만 달러), 베트남(108만 달러)에 이어 이라크 수출까지 성사되며 시장 다변화 가능성을 보여줬다.제주 대표 수산물인 넙치 수출도 1124만 달러를 기록했다. 미국(515만 달러)과 일본(372만 달러)이 여전히 주요 시장이지만 베트남, 캐나다, 싱가포르 등으로 수출 지역이 확대되고 있다.육류 수출 역시 성장세다. 소·돼지고기 등 육류 수출액은 191만 달러로 집계됐으며, 지난해 처음 수출길이 열린 싱가포르가 161만 달러를 수입해 최대 시장으로 부상했다.국가별 수출 순위는 반도체 수출 영향으로 홍콩이 2억 2024만 달러(62.1%)로 압도적인 1위를 차지했다. 이어 미국(3518만 달러), 대만(1668만 달러), 베트남(1468만 달러), 영국(1385만 달러), 중국(1262만 달러) 순으로 나타났다.강애숙 도 경제활력국장은 “반도체를 중심으로 수출이 급증하고 항공기 부품, 의약품 등 고부가가치 품목이 다양해지고 있다”며 “수출 컨설팅과 글로벌 마케팅, 물류비 지원, 해외 박람회 참가 지원 등을 통해 도내 기업의 해외시장 진출을 적극 뒷받침하겠다”고 말했다.