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확대거시경제금융회의 개최… 경제 수장들 머리 맞댄다

구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관이 18일 정부서울청사에서 열린 확대거시경제금융회의에서 발언하고 있다. 왼쪽부터 이동진 청와대 성장경제비서관, 구 부총리, 이억원 금융위원장, 신진창 금융위원회 사무처장, 재경부 문지성 국제경제관리관, 이형렬 국제금융국장. 오른쪽부터 한국은행 윤경수 국제국장, 이지호 부총재보, 신현송 총재, 이찬진 금융감독원장.

연합뉴스