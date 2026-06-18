현대큐밍, 전략 라인업 ‘딜라이트’ 앞세워 라이프케어 시장 공략

세줄 요약 현대큐밍이 라이프케어 가전 브랜드 딜라이트를 중심으로 정수기와 에어 신제품을 내놓으며 포트폴리오를 넓혔다. 냉수 이용 패턴, 온도·출수 저장, 공간 분리·결합 구조를 반영해 생활 환경에 맞춘 사용 편의성을 강화했다. 딜라이트 라인업 앞세운 라이프케어 시장 공략

냉수 선호·공간 활용 반영한 신제품 출시

정수기·에어로 브랜드 포트폴리오 확대

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현대렌탈케어(대표 김인석)의 라이프케어 가전 브랜드 현대큐밍이 ‘딜라이트(DELIGHT)’ 라인업을 중심으로 라이프케어 가전 포트폴리오 강화에 나선다.현대큐밍은 최근 소비자의 생활 환경과 사용 방식이 다양해지는 흐름에 맞춰, 공간 활용성과 맞춤형 사용 편의성을 반영한 신제품을 선보이며 브랜드 경쟁력 확대에 속도를 내고 있다.먼저 ‘딜라이트2 정수기’는 다양한 음용 습관과 냉수 선호도를 고려해 설계된 제품이다. 냉수 이용 패턴에 따라 선택할 수 있는 2단계 냉수 모드를 적용했으며, 자주 사용하는 온도와 출수 용량을 저장할 수 있는 기능을 탑재해 반복 사용의 편의성을 높였다. 또한 LCD 디스플레이를 통해 주요 설정 정보를 직관적으로 확인할 수 있도록 했고, 5단계 정량 출수와 6단계 온수 설정 기능도 갖췄다. 색상은 본베이지, 애쉬로즈, 멜티드크림 등으로 구성됐다.함께 선보이는 ‘딜라이트 에어’는 공간 규모와 사용 환경에 따라 활용 방식을 달리할 수 있도록 설계됐다. 제품을 분리하거나 결합해 사용할 수 있는 ‘스페이스 핏’ 구조를 적용했으며, 47㎡(약 14평형)와 77㎡(약 23평형) 모델로 운영된다. 여기에 딜라이트2와 동일한 컬러 체계를 적용해 생활 공간 전반에서 제품 간 통일감을 높인 것도 특징이다.최근 가전 시장은 성능 중심 경쟁을 넘어 소비자의 생활 환경과 사용 방식을 반영하는 방향으로 변화하고 있다. 가족 구성과 주거 형태가 다양해지고 생활 패턴이 세분화되면서, 소비자들은 획일화된 기능보다 자신의 생활에 맞는 제품을 찾는 경향을 보이고 있다.현대큐밍은 이러한 흐름에 맞춰 기존 딜라이트 정수기에서도 교체형 패널과 컬러 조합을 통해 공간과 취향에 맞춘 외관 구성을 제안해 왔다. 회사는 이번 신제품을 통해 딜라이트를 정수기에 국한되지 않는 라이프 가전 브랜드로 확장하겠다는 입장이다. 이번 신제품은 생활 장면별 사용성에 맞춰 제품 구조와 선택 방식을 달리했다는 점이 특징이다.현대큐밍 브랜드 담당자는 “생활 패턴이 다양해질수록 일상에서 자주 사용하는 가전에 대한 기대도 더 세분화되고 있다”며 “딜라이트는 이러한 변화에 맞춰 고객의 생활 환경과 사용 방식을 반영해 나가는 현대큐밍의 대표 브랜드”라고 밝혔다. 이어 “앞으로도 다양한 라이프케어 가전 영역으로 브랜드 적용 범위를 넓혀 나갈 것”이라고 덧붙였다.