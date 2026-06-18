여름 제철 과일 미국북서부체리, 국내 수입 시작

세줄 요약 워싱턴 체리로 알려진 미국 북서부체리의 국내 수입이 시작됐다. 워싱턴·오리건 등 5개 주에서 6월 중순부터 8월 초까지 생산되며, 항공 물류로 빠르게 들어와 신선하게 유통된다. 빙, 스키나, 레이니어 등 다양한 품종도 관심을 끌고 있다. 미국 북서부체리 국내 수입 시작

항공 수송으로 신선 유통 특징

여름철 대표 수입 과일로 주목

이미지 확대 사진=여름 제철을 맞아 수확이 한창인 미국산 체리, 국내에서는 전년도보다 빠르게 판매가 시작되었다./ 미국북서부체리협회 제공 닫기 이미지 확대 보기 사진=여름 제철을 맞아 수확이 한창인 미국산 체리, 국내에서는 전년도보다 빠르게 판매가 시작되었다./ 미국북서부체리협회 제공

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워싱턴 체리로 알려진 여름 제철 과일인 미국북서부체리의 국내 수입이 시작됐다.미국북서부체리는 워싱턴, 오리건, 아이다호, 유타, 몬태나 등 미국 북서부 5개 주에서 매년 6월 중순부터 8월 초까지 생산된다. 이 체리는 국내에 들어오는 미국산 체리 가운데 주요 비중을 차지하는 대표 산지 체리로 알려져 있다.미국 북서부 지역은 비옥한 토양과 풍부한 일조량, 큰 일교차 등 체리 재배에 적합한 환경을 갖추고 있다. 이 같은 자연조건을 바탕으로 오랜 기간 체리를 생산해 왔으며, 산지에서 항공 물류를 통해 국내로 운송돼 신선하게 유통되는 점이 특징이다.체리는 껍질을 따로 벗길 필요 없이 간편하게 먹을 수 있고, 새콤달콤한 맛을 지녀 여름철 소비자 선호도가 높은 과일로 꼽힌다. 특히 진한 붉은색 품종은 물론 당도가 높은 노란색 레이니어 체리도 최근 관심을 끌고 있다.국내에서 유통되는 주요 미국북서부체리 품종으로는 빙(Bing), 스키나(Skeena), 래핀(Lapin), 스윗하트(Sweetheart), 레이니어(Rainier) 등이 있다.