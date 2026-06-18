리스테린, ‘건강한 구강습관 만들기 123 캠페인’ 일환 노년층 대상 구강보건교육 진행

세줄 요약 리스테린이 대한구강보건협회와 협력해 제81회 구강보건의 날 기념 노년층 구강보건교육을 진행했다. 전국 노인복지관을 순회하며 치주질환 예방, 칫솔질, 치간칫솔 사용법, 틀니·임플란트 관리법을 교육했다. 노년층 대상 구강보건교육 전국 순회 운영

치주질환 예방과 칫솔질·치간칫솔 사용법 안내

임플란트·틀니 관리와 구강청결제 활용 강조

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구강청결제 브랜드 리스테린이 대한구강보건협회 구강보건교육위원회와 협력해 노년층을 대상으로 한 구강관리 교육 프로그램을 진행했다.이번 교육은 리스테린이 제81회 구강보건의 날을 기해 전개하는 ‘건강한 구강습관 만들기 123 캠페인’의 일환으로 마련됐다. 지난 17일 천안시 아우내은빛복지관에서 시작된 이번 교육은 주요 노인복지관을 중심으로 순차 운영 중이다. 교육 현장에는 대한구강보건협회 소속 치과의사들이 강사로 참여해 노년층 구강 건강 관리의 필요성과 구강관리 방법을 설명했다.세부 교육 내용은 노년층에게 자주 나타나는 치주질환 예방을 위한 올바른 구강 위생관리의 중요성을 비롯해 치아 상실 이후 구강 건강 관리 필요성 등에 대한 설명이 이뤄졌다. 또한 올바른 칫솔질 방법과 치간칫솔 사용법, 임플란트 및 틀니 관리 방법 등 일상 속에서 실천할 수 있는 구강관리 교육도 함께 진행됐다.특히 노년층의 구강 건강은 저작 기능 저하와 영양 불균형뿐 아니라 전신 건강과도 밀접한 관련이 있는 것으로 알려져 있어 꾸준한 예방 관리의 중요성도 함께 강조됐다. 교육 이후에는 질의응답과 개별 상담을 통해 평소 구강관리 과정에서 느꼈던 어려움과 관리 방법 등에 대한 상담도 진행됐다.이와 함께 칫솔질만으로는 입속 약 25%만 관리 가능하며, 남은 75%는 혀 뒷면이나 볼 안쪽, 치아 사이 등 칫솔이 닿기 어려운 부위라는 설명도 함께 이뤄졌다. 현장에서는 구취 등 구강 환경 관리가 중요한 노년층의 구강관리 특성을 고려한 리스테린 ‘토탈 케어 마일드’를 활용해 구강청결제의 올바른 사용 방법과 적정 사용량, 사용 시간 등 노년층 눈높이에 맞춘 교육도 진행됐다.대한구강보건협회 박용덕 회장은 “노년층은 치아와 잇몸 건강뿐 아니라 구강건조나 틀니 관리 등 연령대 특성에 맞는 구강관리 습관 형성이 중요하다”며 “칫솔질만으로 관리하기 어려운 혀 뒷면이나 치아 사이 등 구강 내 부위까지 함께 관리하기 위해서는 구강청결제를 활용한 보조 구강관리 습관 형성이 도움이 될 수 있다”고 밝혔다.한편, 리스테린이 전개하는 ‘건강한 구강습관 만들기 123 캠페인’은 제81회 구강보건의 날을 맞아 기획된 예방 중심 구강건강 캠페인으로, 1일 2회 30초간 구강청결제를 사용하는 습관 형성을 통해 올바른 구강관리 문화 확산에 나서고 있다.