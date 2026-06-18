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삼성전자 “더 건강한 내일로 초대합니다”

프랑스 파리에서 17일(현지시간) 개막한 유럽 최대 스타트업·테크 박람회 ‘비바테크 2026’ 삼성전자 전시관 입구 대형 전광판에 삼성 헬스의 수면·활동·식이·마음 건강·생체징후 등 5대 건강관리 영역을 형상화한 영상이 상영되고 있다. 삼성전자는 이번 행사에서 ‘더 건강한 내일로의 초대’를 주제로 ‘커넥티드 케어’ 기반의 통합 건강관리 비전을 선보인다.

삼성전자 제공