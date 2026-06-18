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삼성전자 “더 건강한 내일로 초대합니다”

입력 2026-06-18 00:47
수정 2026-06-18 00:47
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삼성전자 “더 건강한 내일로 초대합니다”
삼성전자 “더 건강한 내일로 초대합니다” 프랑스 파리에서 17일(현지시간) 개막한 유럽 최대 스타트업·테크 박람회 ‘비바테크 2026’ 삼성전자 전시관 입구 대형 전광판에 삼성 헬스의 수면·활동·식이·마음 건강·생체징후 등 5대 건강관리 영역을 형상화한 영상이 상영되고 있다. 삼성전자는 이번 행사에서 ‘더 건강한 내일로의 초대’를 주제로 ‘커넥티드 케어’ 기반의 통합 건강관리 비전을 선보인다.
삼성전자 제공


프랑스 파리에서 17일(현지시간) 개막한 유럽 최대 스타트업·테크 박람회 ‘비바테크 2026’ 삼성전자 전시관 입구 대형 전광판에 삼성 헬스의 수면·활동·식이·마음 건강·생체징후 등 5대 건강관리 영역을 형상화한 영상이 상영되고 있다. 삼성전자는 이번 행사에서 ‘더 건강한 내일로의 초대’를 주제로 ‘커넥티드 케어’ 기반의 통합 건강관리 비전을 선보인다.

삼성전자 제공

2026-06-18 B3면
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