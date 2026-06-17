[속보] 신규 대형원전 경북 영덕…부산 기장은 첫 소형모듈원자로 건설

영덕 원전 2037~2038년…기장 SMR 2035년 준공 목표

이미지 확대 경북 울진군에 위치한 신한울 1, 2호기. 한국수력원자력 제공 닫기 이미지 확대 보기 경북 울진군에 위치한 신한울 1, 2호기. 한국수력원자력 제공

이미지 확대 스마트에너지플러스 2025에 전시된 SMR 모형 지난해 10월 15일 서울 강남구 코엑스에서 열린 ‘스마트에너지플러스 2025’에서 관람객들이 소형모듈원전(SMR) 모형을 둘러보고 있다. 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 스마트에너지플러스 2025에 전시된 SMR 모형 지난해 10월 15일 서울 강남구 코엑스에서 열린 ‘스마트에너지플러스 2025’에서 관람객들이 소형모듈원전(SMR) 모형을 둘러보고 있다. 연합뉴스

이미지 확대 신규 대형 원전 부지로 선정된 경북 영덕군. 한국수력원자력 제공 닫기 이미지 확대 보기 신규 대형 원전 부지로 선정된 경북 영덕군. 한국수력원자력 제공

이미지 확대 신규 소형모듈원자로(SMR) 원전 부지로 선정된 부산 기장군. 한국수력원자력 제공 닫기 이미지 확대 보기 신규 소형모듈원자로(SMR) 원전 부지로 선정된 부산 기장군. 한국수력원자력 제공

이미지 확대 신규 원전 부지 선정 관련 종합 평가 결과표. 한국수력원자력 제공 닫기 이미지 확대 보기 신규 원전 부지 선정 관련 종합 평가 결과표. 한국수력원자력 제공

세줄 요약 한국수력원자력이 신규 대형원전 2기와 소형모듈원자로 1기 건설 부지를 경북 영덕군과 부산 기장군으로 정했다. 대형 원전은 2037~2038년, SMR은 2035년 준공을 목표로 하며, 부지 적정성·환경성·주민 수용성 등을 종합 평가했다. 신규 대형원전 2기·SMR 1기 부지 선정

대형원전 영덕, SMR 부산 기장 확정

전기본 따라 2035~2038년 준공 목표

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신규 대형 원전 2기와 소형모듈원자로(SMR) 1기 건설 부지로 각각 경북 영덕군, 부산 기장군이 선정됐다.한국수력원자력은 17일 외부 전문가로 구성된 부지선정평가위원회가 회의를 열고 신규 원전 부지를 이렇게 결정했다고 밝혔다.위원회는 대형 원전 유치를 신청한 영덕군과 울산 울주군, SMR 유치를 희망한 경북 경주시와 기장군 내 후보지의 부지 적정성, 환경성, 건설 적합성, 주민 수용성 등을 종합해 평가했다.신규 원전 건설은 지난해 2월 확정된 제11차 전력수급기본계획(전기본)에 따른 것으로 총 2.8GW 규모 대형 원전 2기는 2037∼2038년, 0.7GW 규모 SMR은 2035년 준공을 목표로 한다.SMR은 기존 대형 원전(1000~1400㎿급)보다 훨씬 작은 규모(50~300㎿급)의 원자로를 공장에서 모듈 형태로 제작한 뒤 현장에 조립하는 방식으로, 건설 기간이 짧고 대형 원전처럼 큰 부지가 필요하지 않아 전력망이 많이 필요한 도심 인근에도 지을 수 있다. 초기 투자비가 상대적으로 적어 각국에서 개발 경쟁이 치열하며 데이터센터, 산업단지, 수소 생산 등에도 활용할 수 있어 주목받고 있다.