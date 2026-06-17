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[속보] 신규 대형원전 부지로 경북 영덕…소형모듈원전은 부산 기장군

이보희 기자
입력 2026-06-17 19:29
수정 2026-06-17 19:29
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경북 울진군 신한울 3·4호기 건설 현장. 한국수력원자력 제공
경북 울진군 신한울 3·4호기 건설 현장. 한국수력원자력 제공


[속보] 신규 대형원전 부지로 경북 영덕…소형모듈원전은 부산 기장군

이보희 기자
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