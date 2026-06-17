경제 [속보] 신규 대형원전 부지로 경북 영덕…소형모듈원전은 부산 기장군 이보희 기자 입력 2026-06-17 19:29 수정 2026-06-17 19:29 기사 읽어주기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 프린트 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://www.seoul.co.kr/news/economy/2026/06/17/20260617500281 URL 복사 댓글 0 구글에서 서울신문 먼저 보기 이미지 확대 경북 울진군 신한울 3·4호기 건설 현장. 한국수력원자력 제공 닫기 이미지 확대 보기 경북 울진군 신한울 3·4호기 건설 현장. 한국수력원자력 제공 [속보] 신규 대형원전 부지로 경북 영덕…소형모듈원전은 부산 기장군 이보희 기자 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요. 신규 대형원전 부지로 선정된 지역은? 경북 영덕 부산 기장군