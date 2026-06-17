엔터프라이즈 렌터카, 김포공항 지점 신규 오픈

세줄 요약 엔터프라이즈 렌터카가 김포국제공항 국내선 1층 렌터카 카운터 구역에 새 지점을 열고 운영을 시작했다. 지점은 매일 오전 9시부터 오후 9시까지 연중무휴로 운영되며, 소형차부터 SUV·미니밴까지 최신 차량을 제공한다. 예약 단계에서 최종 금액을 확인하는 정액 정책도 적용한다. 김포공항 국내선 1층 새 지점 개점

연중무휴 운영과 최신 차량 배치

정액 요금·차량 관리 기준 적용

이미지 확대 (사진=엔터프라이즈 렌터카 제공) 닫기 이미지 확대 보기 (사진=엔터프라이즈 렌터카 제공)

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글로벌 렌터카 브랜드 엔터프라이즈 렌터카(Enterprise Rent-A-Car)가 지난 8일 김포국제공항 국내선 1층에 신규 지점을 개점하고 운영을 개시했다고 밝혔다.김포공항 지점의 위치는 국내선 1층 렌터카 카운터 구역이다. 운영 시간은 매일 오전 9시부터 오후 9시까지이며 주말과 공휴일을 포함해 연중무휴로 운영된다.이번 지점 배정 차량은 소형차부터 SUV, 미니밴까지 다양한 차급의 최신 모델로 구성됐다. 공급되는 모든 차량은 엔터프라이즈 렌터카의 글로벌 차량 관리 기준서인 ‘Standard Of Care’ 지침에 의거해 정비와 세차 과정을 거쳐 소비자에게 인도된다.제주 지점을 제외한 국내 지점의 전 차량에는 내비게이션과 하이패스 단말기가 기본 장착되어 운영된다. 하이패스 카드는 이용자 요청 시 현장에서 지급되며, 하이패스 구간 통행료는 대여 비용과 별도로 사후 청구되는 방식이다.가격 시스템의 경우 소비자가 예약 단계에서 추가 요금 없이 최종 금액을 직접 확인할 수 있는 정액 확인 정책을 적용한다.현재 전 세계 90개국 이상에서 인프라를 운영 중인 엔터프라이즈 렌터카는 이번 김포공항 지점 진출을 바탕으로 국내 주요 공항 거점의 대여 네트워크 확장을 추진하고 있다.엔터프라이즈 렌터카 관계자는 “김포국제공항은 국내외 주요 도시와 연결되는 핵심 교통 거점인 만큼, 이번 지점 오픈을 통해 더 많은 고객들이 엔터프라이즈의 글로벌 수준 서비스를 보다 편리하게 경험할 수 있을 것으로 기대한다”며 “앞으로도 투명한 가격 정책과 철저한 차량 관리를 바탕으로 고객 만족을 최우선으로 하는 서비스를 이어가겠다”고 밝혔다.