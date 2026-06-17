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서초동 ‘PH1603’ 분양…124세대 규모 도시형생활주택 공급

입력 2026-06-17 15:01
수정 2026-06-17 15:03
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세줄 요약
  • 서초동 PH1603 도시형 생활주택 분양 진행
  • 지하 5층~지상 16층, 124세대 규모 조성
  • 서초역·교대역·남부터미널역 접근성 확보
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PH1603서초 광역조감도. 이미지 제공=분양7번가
PH1603서초 광역조감도. 이미지 제공=분양7번가


서초구 서초동에 들어서는 도시형 생활주택 ‘PH1603’이 분양을 진행하고 있다.

PH1603은 서울 서초구 서초동 일대에 들어서며, 지하 5층~지상 16층, 1개 동, 총 124세대 규모로 조성된다. 단지 내에는 커뮤니티와 갤러리 시설 등이 마련될 예정이다.

입지 측면에서는 지하철 2호선 서초역·교대역, 3호선 남부터미널역을 이용할 수 있으며, 서초IC와도 인접해 있다. 인근에는 서리풀공원, 예술의전당, 서울중앙지방법원 등 생활·문화·행정 시설이 위치해 있다. 또한 정보사 부지를 활용한 서리풀 복합시설 개발 사업도 추진되고 있다.

상품 구성은 2.8m 층고 설계와 전용면적 59㎡ 중심의 3베이 판상형 구조, 다락이 포함된 펜트하우스 타입 등으로 이뤄진다.

주차 계획과 관련해 시행사 측은 일반 주차 공간보다 넓은 2.6m 광폭 주차 설계를 적용했으며, 세대당 약 1.8대 수준의 주차 공간을 확보했다고 설명했다.
양승현 리포터
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