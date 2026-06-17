더존하우징, 일본 케뮤(KMEW)와 프리미엄 주택 건축 협력 강화

세줄 요약 더존하우징이 일본 세라믹 사이딩 브랜드 케뮤와 국내 공식 공급사 삼익산업 관계자를 본사로 초청해 기술 교류를 진행했다. 양측은 고급 주택 시장 트렌드와 협력 방향을 논의하고, 2026년 신제품과 시공 디테일 대응, 내구성 강화 방안을 살폈다. 더존하우징, 케뮤와 기술 교류 확대

프리미엄 주택 외장재 협력 논의

신제품·시공 디테일 대응 방안 검토

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더존하우징은 지난 15일 일본 세라믹 사이딩 브랜드 케뮤(KMEW) 본사와 국내 공식 공급사인 삼익산업 관계자들이 자사 본사를 방문해 주택 건축 분야 기술 교류와 협력 방안을 논의했다고 밝혔다.케뮤는 구보타(Kubota)와 파나소닉(Panasonic)의 기술력이 결합해 설립된 외장재 전문 기업이다. 이 기업은 세라믹 사이딩 제품을 생산해 글로벌 건축 시장에 공급하고 있다.이번 방문은 주택 건축 분야에서 기업 간 협력 관계를 유지하기 위해 진행됐다. 케뮤 관계자들은 더존하우징의 건축·설계 시스템과 시공 관리 프로세스를 확인하고 국내외 고급 주택 시장의 트렌드와 협력 방향에 대해 의견을 교환했다.본사 회의실과 쇼룸에서 진행된 기술 교류 세미나에서는 2026년 출시 예정인 케뮤의 신제품 라인업과 텍스처 및 컬러 트렌드가 소개됐다. 또한 더존하우징의 시공 기준에 부합하는 시공 디테일 대응 방안과 주택 내구성을 높여 유지·보수 부담을 완화하는 방안에 대한 논의가 진행됐다.더존하우징 관계자는 “주택의 외관은 건축물의 첫인상을 결정하는 동시에 전체 품질을 완성하는 중요한 요소”라며 “앞으로도 케뮤를 비롯한 글로벌 건축 자재 기업들과 지속적인 기술 교류와 협력을 이어갈 계획”이라고 밝혔다.이어 “검증된 자재와 차별화된 시공 기술을 바탕으로 고객에게 더욱 안전하고 가치 있는 하이엔드 주거 공간을 제공하기 위해 지속적으로 연구개발에 힘쓰겠다”고 덧붙였다.한편 더존하우징은 주택 상담부터 설계, 인테리어, 시공, 감리, 사후관리(A/S)까지 전 과정을 자체 원스톱 운영관리 시스템으로 제공하고 있다. 또한 ‘고객이 신뢰하는 브랜드 대상’ 건축 부문에서 11년 연속 수상했으며, 단독주택 시공 경험과 품질 관리 역량을 바탕으로 국내 주택 시공 사업을 전개하고 있다.