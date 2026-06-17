“544억 해킹” 토큰 폭락하자…냅다 ‘곽튜브 얼굴’ 올리고 잠적한 CEO, 무슨 일?

세줄 요약 휴머니티 프로토콜의 H 토큰이 해킹으로 80% 넘게 폭락했고, CEO 테렌스 곽은 곽튜브 얼굴로 프로필을 바꾼 뒤 잠적했다. 해외 투자자들은 곽튜브를 사기 주범으로 오인했고, 곽튜브는 코인을 한 적도 없다며 도용 피해를 호소했다. H 토큰 해킹으로 80% 이상 폭락

CEO 테렌스 곽, 곽튜브 사진 도용 후 잠적

해외 투자자 오인으로 곽튜브 피해 확산

이미지 확대 인기 유튜버 곽튜브(오른쪽)가 ‘휴머니티 프로토콜’ CEO 트렌스 곽(왼쪽)에게 사진 도용 피해를 당했다. 유튜브 휴머니티 프로토콜 캡처, 곽튜브 인스타그램 캡처 닫기 이미지 확대 보기 인기 유튜버 곽튜브(오른쪽)가 ‘휴머니티 프로토콜’ CEO 트렌스 곽(왼쪽)에게 사진 도용 피해를 당했다. 유튜브 휴머니티 프로토콜 캡처, 곽튜브 인스타그램 캡처

이미지 확대 휴머니티 프로토콜의 테렌스 곽창립자가 자신의 X(엑스·옛 트위터) 프로필사진을 유튜버 ‘곽튜브’ 사진으로 올렸다. 엑스 계정 캡처 닫기 이미지 확대 보기 휴머니티 프로토콜의 테렌스 곽창립자가 자신의 X(엑스·옛 트위터) 프로필사진을 유튜버 ‘곽튜브’ 사진으로 올렸다. 엑스 계정 캡처

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구독자 214만명을 보유한 인기 유튜버 곽튜브(본명 곽준빈)가 글로벌 가장사잔 사기 및 해킹 사태의 핵심 인물로 오인을 받게 되는 역대급 도용 피해를 입었다.곽튜브는 17일 자신의 소셜미디어(SNS) 계정에 “나는 한국에서 온 유튜버다. 코인은 시도조차 한 적 없다. 그가 내 사진을 훔쳤다(I‘m a YouTuber from Korea, never even tried coins. He stole my picture)”는 영문 글을 게재했다. 이어 그는 “살다살다 코인사기 도용을 당하네. 저 코인 안 만듭니다. 하필 곽씨네”라며 황당한 심경을 덧붙였다.이번 일은 가상자산 시장을 뒤흔든 해킹 사건에서 비롯됐다.최근 가상자산 프로젝트 ‘휴머니티 프로토콜’이 발행하는 휴머니티(H) 토큰은 대규모 해커 공격을 받았다. 휴머니티 프로토콜 측은 자사 직원의 노트북이 악성코드에 감염되며 개인 키(비밀 키)가 무더기로 유출됐다고 밝혔다.이로 인해 해당 토큰의 가격은 해킹 직전 고점인 1290원대에서 무려 80% 이상 폭락했다. 추산되는 피해 규모만 약 3600만 달러(약 550억원)에 달한다.투자자들의 거센 항의가 빗발치자, 재단 창립자이자 최고경영자(CEO)인 테렌스 곽은 돌연 자신의 공식 엑스(X) 계정 프로필 사진을 곽튜브의 얼굴 사진으로 변경하고 잠적했다.테렌스 곽이 왜 곽튜브의 사진을 도용한지는 알려지지 않았으나, 피해는 고스란히 곽튜브에게 돌아갔다.사태의 전말을 모르는 해외 투자자들은 테렌스 곽의 계정 프로필에 올라온 곽튜브의 사진을 캡처해 소셜미디어(SNS)에 올리며 “이 사람이 수백억원대 코인 사기를 친 인물”이라며 비난하기 시작한 것이다.대체 불가 토큰(NFT·Non-Fungible Token) 크리에이터이자 인플루언서 페어아(Farea)도 곽튜브를 곽 창립자로 오인하고 자신의 엑스 계정에 곽튜브의 얼굴 사진을 올린 상태다.한편 홍콩 출신의 테렌스 곽은 유니콘(기업 가치 1조원 이상의 스타트업) 기업인 팅크랩스(Tink Labs)를 설립해 주목받았다. 이후 인공지능(AI·Artificial Intelligence) 시대에 딥페이크와 봇(Bot·자동화 프로그램)을 구별하고 사용자 개인 정보를 보호하겠다며 휴머니티 프로토콜을 만들었다.