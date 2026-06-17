로로에프엔비 ‘로로멜로’, 17일 CU 편의점에서 ‘우유 컵빙수’ 출시

세줄 요약 로로에프엔비의 디저트 브랜드 로로멜로가 17일 전국 CU 편의점에서 ‘우유 컵빙수’를 선보였다. 우유 얼음을 바탕으로 팥, 콩가루, 찹쌀떡을 더해 전통 팥빙수의 맛과 식감을 한 컵에 담았고, 편의점에서도 즐기는 프리미엄 디저트를 내세웠다. 로로멜로, CU서 우유 컵빙수 출시

우유 얼음·팥·콩가루·찹쌀떡 구성

편의점 프리미엄 디저트 수요 대응

이미지 확대 로로멜로 ‘우유 컵빙수’(사진 출처: 로로멜로) 닫기 이미지 확대 보기 로로멜로 ‘우유 컵빙수’(사진 출처: 로로멜로)

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로로에프엔비의 프리미엄 디저트 브랜드 로로멜로(ROROMALLO)가 17일 여름 시즌 신제품 ‘우유 컵빙수’를 전국 CU 편의점에서 출시한다.우유 컵빙수는 전통 팥빙수의 맛을 바탕으로 기획된 컵형 디저트 제품이다. 우유 얼음을 베이스로 팥, 콩가루, 찹쌀떡을 담아 빙수 특유의 맛과 식감을 한 컵에 구현한 것이 특징이다.회사 측에 따르면 이 제품은 일반적인 편의점 빙수와 차별화하기 위해 우유 풍미를 강조한 베이스를 적용했다. 여기에 달콤한 팥과 고소한 콩가루, 쫀득한 찹쌀떡을 더해 익숙한 팥빙수의 맛을 살리는 데 초점을 맞췄다.최근 편의점 업계에서는 가격뿐 아니라 품질과 맛을 중시하는 소비 경향이 확대되면서 디저트 상품군에 대한 관심도 높아지고 있다. 로로멜로는 이러한 흐름에 맞춰 편의점 채널에서 간편하게 즐길 수 있는 프리미엄 디저트 제품을 선보였다고 설명했다.‘우유 컵빙수’는 전국 CU 편의점에서 단독 판매된다.로로에프엔비 관계자는 “우유 컵빙수는 누구에게나 익숙한 팥빙수의 정겨운 맛을 로로멜로만의 프리미엄 감성으로 재해석한 제품”이라며 “올여름 가까운 CU에서 더욱 부드럽고 깊은 풍미의 빙수를 부담 없이 즐길 수 있도록 기획했다”고 밝혔다.