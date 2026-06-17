[서울데이터랩] 다우 상승·나스닥은 하락…기술주 매도 행렬에 혼조 마감

세줄 요약 뉴욕증시는 다우가 금융주와 경기민감주 강세에 힘입어 상승했으나, 기술주와 반도체주가 크게 밀리며 혼조로 끝났다. 나스닥과 S&P500은 하락했고 VIX도 올라 변동성 우려가 커졌다. 다우 상승, 기술주·반도체주 약세로 혼조 마감

나스닥·S&P500 하락, VIX 상승으로 불안 확대

금융주 강세와 반도체 급락, 종목별 차별화 심화

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16일(현지시간) 미국 뉴욕증시는 업종별 흐름이 엇갈리며 혼조세로 마감했다. 다우존스 산업평균지수는 강세를 보였지만, 기술주 중심의 나스닥과 반도체주는 큰 폭으로 밀리며 시장 전반의 투자 심리를 압박했다.이날 다우존스 지수는 전장보다 328.64포인트(0.64%) 오른 5만 1999.67에 거래를 마쳤다. 반면 S＆P500 지수는 42.94포인트(0.57%) 내린 7511.35, 나스닥 종합지수는 307.60포인트(1.15%) 하락한 2만 6376.34에 장을 마감했다. 대형 기술주 중심의 나스닥100 지수는 575.79포인트(1.89%) 떨어진 2만 9968.13을 기록했다.특히 반도체 업종의 낙폭이 두드러졌다. 장중 고점과 저점의 변동 폭도 컸던 만큼 반도체 업종 전반에 강한 매도 압력이 집중된 것으로 풀이된다. 시장의 변동성 지표인 VIX는 16.41로 1.30% 상승했다.뉴욕증시 시가총액 상위 종목 가운데서는 금융주와 경기 민감주가 상대적으로 강세를 보였다. 제이피모간체이스는 3.68% 올랐고, 비자는 2.87%, 마스터카드는 2.18%, 뱅크오브아메리카는 1.74%, 모간스탠리는 1.31% 상승했다. 캐터필러는 1.23%, GE 에어로스페이스는 2.77%, 홈디포는 2.20% 올랐다. 반면 TSMC ADR은 3.53% 내렸고 오라클은 2.24%, 유나이티드헬스는 0.82%, 코카콜라는 0.78% 하락했다.나스닥 대형주에서는 종목별 차별화가 더욱 뚜렷했다. 애플은 0.95% 상승했고 알파벳 클래스A와 클래스C는 각각 1.06%, 1.09% 올랐으며 메타는 1.13% 상승했다. 스페이스X는 4.83% 급등해 강한 거래를 나타냈다. 반면 엔비디아는 2.37% 하락했고 마이크로소프트는 1.48%, 테슬라는 1.58%, 아마존은 0.01% 내렸다.무엇보다 반도체 대표주들의 약세가 두드러졌다. 브로드컴은 4.37% 하락했고, 마이크론 테크놀로지는 6.18%, AMD는 7.30%, ASML 홀딩 ADR은 4.69%, 인텔은 8.45%, 램리서치는 5.03%, 어플라이드 머티어리얼즈는 3.00%, ARM 홀딩스 ADR은 3.93% 내렸다. 개별 종목 낙폭이 확대되면서 나스닥과 반도체지수 전반의 부담으로 이어졌다.거래대금 상위 종목을 보면 나스닥에서는 스페이스X가 665억 달러, 마이크론이 471억 달러, 엔비디아가 258억 달러, AMD가 147억 달러 수준의 활발한 거래를 기록했다. 뉴욕증시에서는 TSMC ADR, 제이피모간체이스, 비자, 오라클, 캐터필러 등이 비교적 큰 거래대금을 보였다.장 마감 이후 시간외거래에서는 일부 종목이 낙폭을 일부 만회하거나 추가 변동을 나타냈다. 엔비디아는 0.20% 상승한 207.83달러, 브로드컴은 0.08% 오른 377.00달러, 마이크론은 0.94% 오른 1030.36달러를 기록했다. 반면 마이크로소프트는 시간외에서 3.31% 하락한 380.79달러를 나타냈고, 테슬라는 0.28% 내린 403.53달러에 거래됐다.종합하면 이날 미국 증시는 다우가 금융주 중심의 강세로 상승 마감했지만, 기술주와 반도체주의 동반 약세가 나스닥과 S＆P500의 하락을 이끌었다. 특히 반도체 업종 전반의 급락이 이날 장세의 핵심 변수로 부각됐다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]