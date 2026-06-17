금감원, JTBC 회사채 불완전판매 여부 점검

회생 신청 직전까지 채권 발행

개인투자자 피해 가능성 주목

세줄 요약 금감원이 JTBC와 중앙그룹 계열사의 기업회생절차 신청을 계기로 회사채, CP, 전단채, ABSTB 판매 과정을 들여다본다. 발행 당시 재무 상태와 유동성 위험이 투자자에게 충분히 설명됐는지, 개인투자자 피해 가능성이 있었는지가 핵심 쟁점이다. 금감원, JTBC 회사채·전단채 판매 점검

회생 신청 직전 발행분 위험 고지 여부 확인

개인투자자 피해와 불완전판매 가능성 주목

2026-06-17 B2면

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금융감독원이 JTBC와 중앙그룹 계열사들의 기업회생절차 신청을 계기로 회사채와 전자단기사채(전단채) 판매 과정을 들여다보고 있다. 회생 신청 직전까지 채권을 발행해 자금을 조달한 만큼 투자자들에게 위험이 제대로 설명됐는지가 핵심이다.금감원은 16일 JTBC 회사채와 기업어음(CP), 전단채, 자산을 담보로 발행되는 초단기사채인 자산유동화전자단기사채(ABSTB)가 누구에게 얼마나 판매됐는지 파악하고 있다. 금감원 관계자는 “발행 당시 JTBC의 재무 상태와 유동성 위험이 투자자들에게 충분히 안내됐는지 살펴보고 있다”며 “필요하면 검사에 착수할 것”이라고 말했다.JTBC는 최근 유동화 차입금 206억원을 갚지 못하면서 신용등급이 급락했고 결국 중앙그룹 계열사들과 함께 기업회생절차를 신청했다. 금감원 전자공시시스템에 따르면 JTBC는 회생 신청으로 2450억원 규모 회사채의 기한이익(대출금을 만기일 전에 조기 회수할 수 있는 권리)을 상실했다. 지난해 이후 발행한 회사채만 2120억원이다. 올해 2월에도 930억원 규모 회사채를 발행했다. 현재 남아 있는 CP 360억원, 전단채 80억원, ABSTB 885억원도 대부분 올해 발행된 물량이다.금융당국은 특히 개인투자자 피해 가능성에 주목하고 있다. JTBC 채권은 발행 당시 투자적격 등급이었지만 위험이 없는 상품은 아니었다. 만약 판매 과정에서 재무 악화 가능성이나 유동성 위험이 충분히 설명되지 않았다면 불완전판매 논란으로 이어질 수 있다.업계에 따르면 중앙그룹은 그동안 회사채와 CP 등 시장성 차입에 크게 의존해 왔다. 개인에게 판매됐을 가능성이 있는 회사채와 CP 규모만 약 7900억원으로 추산된다.특히 한양증권이 상당 물량을 취급한 것으로 알려졌다. NICE신용평가는 이날 한양증권의 중앙그룹 관련 익스포저(위험노출액)가 약 840억원 규모로 금융권 가운데 가장 직접적인 영향권에 있는 것으로 분석했다.다만 금융권은 이번 사태가 금융시장 전체를 흔들 정도의 시스템 리스크로 확산하지는 않을 것으로 보고 있다. 김상만 하나증권 연구원은 “중앙그룹 계열사들의 신용등급이 BBB급 비우량채 수준에 머물러 있었던 만큼 주요 은행이나 대형 기관투자가의 투자 비중이 크지 않다”고 했다.