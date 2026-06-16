부모사랑상조, ‘홍콩·베트남 크루즈 7일’ 출시

세줄 요약 부모사랑상조가 2026년 11월 출발하는 홍콩·베트남 크루즈 7일 상품을 선보였다. 홍콩·마카오 포함형과 홍콩 중심형 두 코스로 운영하며, 17만톤급 스펙트럼 호를 투입해 홍콩, 베트남, 마카오를 한 번에 둘러보게 했다. 홍콩·베트남 크루즈 7일 상품 출시

홍콩·마카오 포함형과 홍콩 중심형 운영

17만톤급 스펙트럼 호 투입

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부모사랑상조가 2026년 11월 15일 출발하는 ‘홍콩·베트남 크루즈 7일’ 상품을 출시하고 크루즈 여행 노선 확대를 진행한다고 밝혔다.이번 상품은 홍콩과 베트남을 중심으로 아시아 주요 관광지를 한 일정에 담은 것이 특징이다. 코스는 홍콩·마카오 포함형과 홍콩 중심형 두 가지로 운영되며, 로얄캐리비안의 약 17만톤급 초대형 크루즈 ‘스펙트럼 호(Spectrum of the Seas)’가 투입된다.홍콩·베트남 2개국 크루즈 7일 코스는 김해공항에서 홍콩익스프레스 직항편을 이용해 홍콩으로 이동한 뒤 크루즈에 승선하는 일정이다. 이후 베트남 찬메이에 기항해 다낭과 호이안을 둘러보고, 여행을 마친 뒤 부산으로 귀국하게 된다.홍콩·마카오·베트남 2개국 크루즈 7일 코스는 인천공항에서 아시아나항공 직항편을 이용해 홍콩으로 출발한다. 베트남 찬메이에 들러 다낭과 호이안을 관광한 뒤 마카오까지 방문하는 일정으로 구성됐다. 김해공항 출발·도착을 원하는 고객은 별도 문의를 통해 이용할 수 있다.두 상품 모두 전 일정에 크루즈 전문 인솔자가 동행하며, 기항지 관광과 전용 차량, 현지 가이드, 주요 식사가 포함된다. 회사 측은 크루즈 여행이 처음인 고객도 비교적 부담 없이 이용할 수 있도록 일정을 구성했다고 설명했다.해상 일정 동안에는 크루즈 선내에서 다양한 부대시설도 이용할 수 있다. 레스토랑과 공연장, 쇼핑 공간, 수영장, 피트니스센터, 전망 시설 등이 마련돼 있어 관광과 휴식을 함께 즐길 수 있도록 했다.부모사랑상조 관계자는 “홍콩, 베트남, 마카오를 한 번에 둘러볼 수 있는 일정으로 구성한 상품”이라며 “앞으로도 다양한 해외 여행지를 편리하게 경험할 수 있도록 크루즈 상품을 지속적으로 확대해 나갈 계획”이라고 밝혔다.한편 부모사랑상조회사는 늘어나는 크루즈 여행 수요에 맞춰 전국 지점 임직원을 대상으로 전문 교육을 강화하고 있으며, 고객 맞춤형 상담 서비스와 다양한 해외 크루즈 상품 운영을 통해 관련 서비스를 확대하고 있다.