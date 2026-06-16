원전에 불법드론 막는다…이달 월성에 레이더 첫 도입

UAE 바라카 원전 공격 계기

이미지 확대 경북 경주 신월성 2호기. 월성원자력본부 제공 닫기 이미지 확대 보기 경북 경주 신월성 2호기. 월성원자력본부 제공

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이미지 확대 UAE 바라카 원자력 발전소 전경 바라카 원전 전경. 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 UAE 바라카 원자력 발전소 전경 바라카 원전 전경. 연합뉴스

세줄 요약 원안위가 월성원전에서 불법 드론 침입 대응 훈련을 점검하고, 이달 말 첫 드론 탐지 레이더를 도입해 방호 체계를 강화한다. UAE 바라카 원전 드론 공격 이후 원전 주변 공중 위협 대응 필요성이 커졌고, 다른 부지 확대도 검토된다. 월성원전 첫 드론 탐지 레이더 시범 운영

불법 드론 침입 가정한 물리적 방호 훈련 점검

UAE 바라카 원전 공격 뒤 대응 체계 강화

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한국형 수출 원전이 있는 아랍에미리트(UAE) 바라카 원자력 발전소에서 드론 공격이 이뤄진 것을 계기로 한국에도 원전 주위 불법 드론 대응을 위한 레이더 방호 체계가 이달 말 처음 도입된다.원자력안전위원회는 16일 경북 경주 월성원전에서 불법 드론 침입을 가정한 물리적 방호 훈련을 참관하고 최초 도입되는 레이더 등 드론 탐지·대응 장비와 물리적 방호 시설 등을 점검했다고 밝혔다.이번 점검은 최근 UAE 바라카 원전 드론 공격에서 다시 확인된 원자력시설 주변 드론 위협에 대비해 불법 드론 대응 체계를 직접 점검하기 위해 마련됐다.원자력사업자는 불법 드론 등 공중 위협에 대한 방호 장비를 구축하고 방호 비상계획을 수립해 정기적 물리 방호 훈련을 실시해야 한다.현재 국내 원전 부지별로는 불법 대응을 위한 RF 스캐너와 재머 등 드론 탐지 및 무력화 장비들이 운용되고 있다고 원안위는 설명했다.이번 월성 훈련에서는 자율비행 드론 등 다양한 불법 드론을 탐지할 수 있는 레이더가 처음으로 시범 운영됐다. 레이더는 추가 성능시험과 운용인력 교육 등을 거쳐 이달 말부터 운용되며 성과 평가를 통해 다른 원전 부지에도 도입하는 방안이 마련될 예정이다.조정아 원안위 사무처장은 “원자력사업자가 탐지·대응 장비를 지속 확충하고 물리적 방호 훈련을 통해 불법 드론 대응 역량을 강화할 수 있도록 지속 점검·관리할 예정”이라고 말했다.한편 국제원자력기구(IAEA)는 지난달 드론 공격을 받은 UAE 원전에 기술적 지원을 제공하고 있다고 2일(현지시간) 밝혔다.라파엘 그로시 IAEA 사무총장은 드론 공격 피해를 본 바라카 원전 부지를 방문해 “피격 당시 외부 전력이 차단되자 UAE 당국이 원자로 1기를 즉각 가동 중단하는 등 매우 신속하게 대응했다”며 “바라카 원전의 복구 작업을 마무리하기 위해 여러 조치가 취해질 예정”이라고 말했다.한국전력을 비롯한 한국 기업들이 건설하고 운영에도 관여하고 있는 아부다비 바라카 원전 단지는 지난달 17일 드론 공격을 받았다. UAE 국방부에 따르면 드론 3대 중 1대가 요격되지 않고 원전 내부 경계의 바깥쪽에 있는 발전기에 충돌하며 화재가 발생했다. 다행히 인명 피해는 보고되지 않았고 방사능 안전 수준에도 영향이 없었다. 원자로가 있는 격납건물은 시속 900㎞로 달리는 비행기가 충돌해도 끄떡없을 정도로 단단하게 지어져 있지만 전력망이 망가져 생산된 전력을 외부로 보내지 못하면 UAE 경제에 시민 불편이 불가피해진다.