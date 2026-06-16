이동철 제14대 여신금융협회장 취임… “포용금융 버팀목 될 것”

세줄 요약 여신금융협회가 이동철 전 KB금융지주 부회장을 제14대 회장으로 선임했다. 이 회장은 포용금융과 생산적 금융 기조에 맞춰 업권 경쟁력을 강화하고, 카드사의 스테이블코인 활용과 데이터·AI 기반 서비스 확대를 지원하겠다고 밝혔다. 이동철 전 KB금융 부회장, 여신금융협회장 선임

포용금융·생산적 금융 기조에 맞춘 업권 강화

카드사 스테이블코인·데이터 규제 완화 지원

이미지 확대 이동철 여신금융협회장. 여신금융협회 제공 닫기 이미지 확대 보기 이동철 여신금융협회장. 여신금융협회 제공

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여신금융협회는 16일 임시총회를 열고 이동철 전 KB금융지주 부회장을 제14대 회장으로 선임했다고 밝혔다. 이 회장의 임기는 3년으로, 이날부터 공식 업무에 들어간다.이 회장은 취임사에서 “정부의 포용금융, 생산적 금융 기조에 발맞추며 여신금융업권의 경쟁력을 강화하겠다”며 “신용카드사회공헌재단과 함께 포용금융의 든든한 버팀목이 되도록 노력하겠다”고 말했다.그는 카드업권의 지속 가능한 미래 성장 동력 확보도 강조했다. 이 회장은 “카드사는 단순한 결제회사를 넘어 데이터와 인공지능(AI)을 기반으로 맞춤형 금융서비스와 포용금융을 확대하며 종합금융플랫폼으로 전환해야 한다”고 밝혔다.이를 위해 협회는 카드사의 스테이블코인 활용을 제도적으로 지원하고 데이터 활용 규제 완화 등 실질적인 규제 합리화를 추진하기로 했다. 빅테크 등 간편결제사와의 관계에서도 공정하고 건전한 경쟁 환경이 마련되도록 노력하겠다는 방침이다.이 회장은 1961년생으로 고려대 법학과를 졸업하고 미국 툴레인대 로스쿨을 거쳐 뉴욕주 변호사 자격을 취득했다. KB금융지주 전략기획부 상무, KB생명보험 경영기획본부 부사장, KB금융 전략총괄부사장(CSO), KB국민카드 대표이사 등을 거쳐 KB금융 부회장을 지냈다.여신금융협회 관계자는 “이 회장은 금융업권 전반에서 주요 보직을 두루 거치며 풍부한 경험과 전문성을 갖췄고, 최근 디지털·AI 혁신 트렌드에 대한 전략과 원활한 소통 능력을 갖춘 인물”이라며 “업계 발전에 크게 기여할 수 있는 적임자로 평가된다”고 말했다.