글램, 프로필 내 ‘매력인증’ 기능 출시

세줄 요약 소개팅 앱 글램이 이용자의 외모, 라이프스타일, 소득·자산, 차량, 주거 정보 등을 인증해 프로필 배지로 보여주는 매력인증 기능을 선보였다. 최신 증빙과 AI 검토를 거쳐 확인된 항목만 표시해 자기표현과 신뢰를 함께 높인다는 설명이다. 글램, 프로필 매력인증 기능 출시

외모·소득·자산 등 인증 배지 부여

AI 검토로 신뢰 기반 자기표현 강화

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러브테크 기업 큐피스트가 운영하는 소개팅 앱 ‘글램’이 13일 이용자의 다양한 특성을 프로필에서 보다 명확하게 보여줄 수 있는 ‘매력인증’ 기능을 출시했다.매력인증은 회원이 자신의 외모, 라이프스타일, 소득·자산 관련 정보 등 다양한 요소를 인증하고, 확인이 완료된 항목에 대해 프로필 내 배지를 부여받는 기능이다. 인증 배지는 프로필에 표시돼 다른 회원이 해당 정보를 보다 직관적으로 확인할 수 있도록 돕는다.해당 기능은 외모 및 체형 관련 항목은 물론 소득, 자산, 차량, 주거 관련 정보까지 폭넓게 아우른다. 일부 체형 관련 인증은 성별에 따라 신청 가능한 항목이 구분되며, 소득·자산·차량·주거 관련 인증은 성별과 관계없이 누구나 이용할 수 있다.인증은 회원이 제출한 최신 증빙 자료를 바탕으로 진행된다. 글램은 민감 정보를 제외한 핵심 정보를 중심으로 AI 기반 검토 절차와 내부 운영 기준에 따라 확인을 진행하며, 기준 충족 시 프로필에 공식 배지를 부여한다. 이를 통해 이용자는 자신의 특성을 보다 구체적이고 체계적으로 표현할 수 있다.글램은 기존 프로필 티어 제도에 이어 이번 매력인증 기능을 도입함으로써 이용자의 자기표현 폭을 한층 넓혔다. 아울러 직업, 학력, 미혼 여부 등과 관련한 다양한 인증 체계를 함께 운영하며 서비스 내 신뢰 기반을 강화하고 있다.글램 관계자는 “소개팅 앱에서는 제한된 프로필 정보 안에서 자신의 특성과 매력을 신뢰감 있게 전달하는 것이 중요하다”며 “이번 매력인증 기능이 회원들이 자신을 보다 구체적으로 표현하고, 서로에 대한 이해를 높이는 데 도움이 되기를 기대한다”고 밝혔다.