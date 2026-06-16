리필드, AI 두피 스캐너·스칼프 앰플 패키지 CJ온스타일 방송 물량 전량 소진

세줄 요약 탈모 기능성 브랜드 리필드가 CJ온스타일 2차 방송에서 AI 두피 스캐너와 스칼프 앰플이 포함된 홈쇼핑 전용 패키지를 전량 소진했다. 소비자는 두피 상태를 직접 측정한 뒤 맞춤형 케어 루틴을 구성할 수 있어 관심을 모았다. 회사는 홈케어 라인업을 더 강화할 계획이다. CJ온스타일 방송서 리필드 패키지 전량 소진

AI 두피 스캐너와 스칼프 앰플 결합 구성

가정용 맞춤 두피 관리 수요 확대 확인

이미지 확대 (사진=리필드 제공) 닫기 이미지 확대 보기 (사진=리필드 제공)

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

탈모 기능성 브랜드 리필드(Refilld)의 홈쇼핑 전용 패키지 상품이 CJ온스타일 방송에서 준비된 수량을 전량 소진했다.리필드는 지난 6월 15일 밤 10시 55분에 진행된 CJ온스타일 2차 방송을 통해 ‘리필드 프로페셔널 PRO+ cADPR Exo™77 스칼프 앰플’ 전용 패키지 판매가 완료됐다고 밝혔다. 해당 상품은 스칼프 앰플과 전용 오프너, 이용자의 두피 상태를 측정하는 ‘리필드 AI 스캐너’가 포함된 홈쇼핑 전용 제품이다.구성품 중 하나인 리필드 AI 스캐너는 이용자가 직접 본인의 두피 상태를 측정할 수 있도록 제작된 분석 기기다. 스캐너로 두피 상태를 파악한 뒤 스칼프 앰플을 활용한 케어 루틴을 구성하는 방식으로, 전문 숍 중심이던 두피 관리 경험을 가정에서 간편하게 구현할 수 있다는 점이 특징이다.뷰티 업계에서는 기술 기반의 분석 장비와 기능성 제제를 결합한 홈케어 형태의 상품 구성이 증가하는 추세다. 단순한 제품 도포 단계에서 벗어나 개인별 두피 상태를 직접 측정하고 이에 맞춰 관리 주기를 설정하려는 소비자층이 형성됨에 따라, AI 기기와 앰플의 결합 상품이 시장의 주목을 받고 있다.리필드 측은 “이번 방송 성과를 바탕으로 홈케어 전용 구성 라인업을 강화하고, 소비자 접점을 지속 확대해 나갈 계획”이라고 밝혔다.