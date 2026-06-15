도쿄서 한일 경제 라운드테이블…피지컬 AI 등 협력 논의

무역협회·日 경제동우회 개최…양국 기업인 30여명 참석

이미지 확대 제5차 한일 경제 라운드테이블

한국무역협회 제공 닫기 이미지 확대 보기 제5차 한일 경제 라운드테이블

한국무역협회 제공

세줄 요약 한국무역협회와 일본경제동우회가 도쿄에서 제5차 한일 경제 라운드테이블을 열고 AI 시대 산업협력 강화 방안을 논의했다. 퓨리오사 AI와 뉴빌리티 등 한국 스타트업도 참석해 일본 기업과 협력 가능성을 모색했다. 도쿄서 제5차 한일 경제 라운드테이블 개최

AI 시대 산업협력과 스타트업 협력 논의

피지컬 AI·로보틱스로 고령화 대응 모색

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한국무역협회는 15일 일본 도쿄 국제문화회관에서 일본경제동우회와 함께 ‘제5차 한일 경제 라운드테이블’을 개최했다고 밝혔다.한일 경제 라운드테이블은 무역협회 한일교류특별위원회와 일본경제동우회가 양국 경제인 간 민간협력과 네트워킹을 강화하기 위해 설립한 협력 채널로, 2024년 5월 도쿄를 시작으로 연 2회 한국과 일본에서 번갈아 열리고 있다.이번 행사는 ‘인공지능(AI) 시대의 한·일 산업협력 강화’를 주제로 열렸으며 양국 기업인 30여명이 참석했다. 퓨리오사 AI, 뉴빌리티 등 한국 AI 스타트업 관계자들도 참석해 일본 기업과 협력 방안을 논의했다.한일교류특별위원회 위원장 대행을 맡은 장재진 오리엔트바이오 회장은 개회사에서 “최근 한일 정상회담을 계기로 협력 모멘텀이 강화되고 있다”며 “AI 산업은 양국이 함께 성장할 수 있는 대표적 협력 분야로, 정부가 마련한 협력 기반 위에서 민간 경제계가 실질적 성과를 만들어야 할 시점”이라고 말했다.이어진 세션에서는 데이터센터 전력 효율성 제고 방안, 노인 돌봄을 위한 피지컬 AI와 로보틱스 활용 방안에 대한 발표가 진행됐다.참석자들은 양국이 직면한 고령화와 노동력 문제를 해결할 대안으로 돌봄 로봇과 피지컬 AI 기술의 활용 가능성을 공유하고 산업 협력을 강화하기로 했다.