한국조에티스, FDA 승인 반려견 올인원 경구용 구충제 ‘심패리카 트리오’ 국내 출시

세줄 요약 한국조에티스가 반려견용 올인원 경구 구충제 심패리카 트리오를 국내에 정식 출시했다. 심장사상충 예방은 물론 진드기·벼룩 같은 외부 기생충과 회충·구충 등 장내 기생충까지 한 알로 관리하도록 설계된 제품이다. 수의사 처방이 필요한 동물용의약품이다. 반려견 올인원 구충제 국내 정식 출시

심장사상충·진드기·벼룩·회충·구충 관리

수의사 처방 필요, 동물병원 구매

이미지 확대 신동엽이 출연한 동물구충제 ‘심패리카 트리오’ 광고(사진 제공: 한국조에티스) 닫기 이미지 확대 보기 신동엽이 출연한 동물구충제 ‘심패리카 트리오’ 광고(사진 제공: 한국조에티스)

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한국조에티스가 반려견용 올인원 경구용 구충제 ‘심패리카 트리오(Simparica Trio)’를 국내 시장에 정식 출시했다고 15일 밝혔다.최근 해외에서 심장사상충 예방약의 내성 사례가 보고됨에 따라 구충 범위와 성분을 확인하는 보호자들이 증가하는 추세다. 이에 맞춰 출시된 심패리카 트리오는 단일 제형 복용 방식으로 기생충을 관리하도록 개발됐다.심패리카 트리오는 심장사상충 예방을 비롯해 진드기·벼룩 등 외부 기생충과 회충·구충 등 장내 기생충을 동시에 구충하는 성분을 포함하고 있다. 이 제품은 미국 식품의약국(FDA)으로부터 Isoxazoline 계열 경구용 내·외부 복합 구충제 중 최초로 승인을 획득한 바 있다. 제형은 반려견의 급여 편의성을 고려해 돼지고기 맛을 첨가한 츄어블 정제 형태로 제조됐다.해당 제품의 광고 모델로는 방송인 신동엽이 선정됐다. 그가 출연한 제품 광고 영상은 현재 TV와 SNS 등의 채널을 통해 송출되고 있다.한국조에티스 관계자는 “예방 범위와 성분, 복용 편의성까지 두루 살피는 최근 흐름에 맞춰 심패리카 트리오를 선보였다”며 “한 알로 여러 기생충을 관리하는 편의성과 글로벌 시장에서 검증된 효능·안전성을 토대로 국내 보호자들에게 반려견 기생충 관리의 새로운 기준을 제시하겠다”고 밝혔다.심패리카 트리오는 수의사의 처방이 필요한 동물용의약품으로 분류된다. 이에 따라 일반 유통 채널이 아닌 동물병원에서 수의사 상담을 거친 후 처방을 받아 구매할 수 있다.