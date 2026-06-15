리쎄덤, 약국 체인 옵티마웰니스 입점…오프라인 유통망 확장

세줄 요약 메디컬 스킨케어 브랜드 리쎄덤이 약국 체인 옵티마웰니스에 공식 입점해 병·의원과 에스테틱 중심이던 유통 구조를 약국 채널로 넓혔다. 전문 상담이 가능한 오프라인 접점을 강화해 제품 이해도를 높이고, 대표 제품 펩티드 리페어 크림을 앞세워 마케팅을 다각화할 계획이다. 옵티마웰니스 공식 입점, 약국 채널 확대

병·의원·에스테틱 중심 유통 구조 보완

펩티드 리페어 크림 중심 현장 상담 강화

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메디컬 스킨케어 브랜드 리쎄덤이 국내 약국 체인 브랜드 옵티마웰니스에 공식 입점하며 전문 유통 채널 확대에 나섰다.리쎄덤은 이번 입점을 통해 기존 병·의원 및 에스테틱 중심의 유통 구조에 더해 약국 채널까지 소비자 접점을 넓히게 됐다. 회사는 전문 상담이 가능한 오프라인 채널을 강화함으로써 제품 특성을 보다 정확하게 전달하고, 소비자와의 접점을 확대해 나간다는 방침이다.옵티마웰니스는 약국 기반의 전문 유통 플랫폼으로, 소비자들이 현장에서 상담과 함께 제품 정보를 확인할 수 있는 채널이다. 리쎄덤은 이번 입점을 계기로 제품에 대한 이해도를 높일 수 있는 오프라인 유통 기반을 강화할 계획이다.이번 입점과 함께 현장에서 선보이는 대표 제품은 ‘펩티드 리페어 크림’이다. 해당 제품은 병풀잎수 42%와 판테놀 50,000ppm을 함유했으며, 피부 진정과 피부 장벽 관리에 초점을 맞춘 것이 특징이다. 리쎄덤이 제시한 인체적용시험 결과에 따르면, 이 제품은 1회 사용 후 피부 장벽 개선율 25.253%를 확인했다.리쎄덤 관계자는 “이번 옵티마웰니스 입점은 단순한 판매 채널 확대를 넘어, 전문적인 상담 환경에서 제품의 특성을 보다 정확하게 전달할 수 있는 기반을 마련했다는 데 의미가 있다”며 “앞으로도 전문 유통 채널을 중심으로 브랜드 경쟁력을 강화해 나갈 계획”이라고 밝혔다.한편 리쎄덤은 앞으로도 제품 특성과 소비자 접점을 고려한 유통 전략을 바탕으로 오프라인 전문 채널 확대를 지속해 나갈 방침이다.