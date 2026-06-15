브니엘예고 천예나, 제44회 전주대사습놀이 학생전국대회 무용부 장원 수상

세줄 요약 브니엘예술고 한국무용과 3학년 천예나 학생이 제44회 전주대사습놀이 학생전국대회 무용부에서 장원을 수상해 문화체육관광부 장관상을 받았다. 탄탄한 기본기와 섬세한 표현력으로 전국 무대에서 실력을 인정받았다. 브니엘예고 천예나, 전주대사습놀이 무용부 장원

전국 예술고·특성화학교 학생 제치고 최고상 수상

문화체육관광부 장관상 수상, 전통무용 실력 입증

이미지 확대 제 44회 전주대사습놀이 학생전국대회 장원수상자 브니엘예고술고등학교 3학년 천예나의 모습 (사진=가족제공) 닫기 이미지 확대 보기 제 44회 전주대사습놀이 학생전국대회 장원수상자 브니엘예고술고등학교 3학년 천예나의 모습 (사진=가족제공)

이미지 확대 제 44회 전주대사습놀이 학생전국대회 장원상(문화체육관광부 장관상) 수상 모습 (사진=가족제공) 닫기 이미지 확대 보기 제 44회 전주대사습놀이 학생전국대회 장원상(문화체육관광부 장관상) 수상 모습 (사진=가족제공)

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부산 브니엘예술고등학교 한국무용과 3학년에 재학 중인 천예나 학생이 제44회 전주대사습놀이 학생전국대회 무용부에서 최고상인 장원을 수상해 문화체육관광부 장관상을 받았다.전주대사습놀이는 조선시대 대사습의 전통을 계승한 전통예술 경연대회로, 국악과 한국무용 분야에서 권위 있는 무대로 꼽힌다. 이 가운데 학생전국대회는 미래 전통예술계를 이끌 유망 인재들이 기량을 겨루는 경연의 장으로 자리해 왔다.천예나 학생은 이번 대회에서 탄탄한 기본기와 섬세한 표현력, 안정적인 무대 운영 능력을 바탕으로 좋은 평가를 받으며 무용부 장원을 차지했다. 특히 전국의 전통예술 특성화학교와 예술고등학교 학생들이 참가한 가운데 거둔 성과라는 점에서 의미를 더했다.그는 현재 브니엘예술고등학교 한국무용과에서 전공 교육을 받고 있으며, 김정원무용학원에서 김정원 원장의 지도를 받으며 전통무용의 기본기와 표현력을 꾸준히 다져왔다.천예나 학생은 이번 수상 이전에도 전국 단위 무용·국악 경연대회에서 꾸준히 성과를 이어왔다. 주요 수상 경력은 ▲ 제44회 전주대사습놀이 학생전국대회 무용부 장원(문화체육관광부 장관상) ▲ 제17회 광명 전국학생국악경연대회 고등부 종합대상 ▲ 제16회 환경·담양 소리축제 전국국악대전 대상 ▲ 제35회 울산 전국무용경연대회 대상 ▲ 제30회 부산국악대전 대상 등이다.김정원 원장은 “천예나 학생은 재능과 성실성을 갖추고 성실하게 노력하는 학생”이라며 “이번 수상은 오랜 기간 쌓아온 노력의 결과이며 향후 전통무용 분야에서 활동할 가능성을 지니고 있다”고 밝혔다.천예나 학생은 “지도를 맡아주신 김정원 원장님과 학교 교사분들께 감사드린다”며 “앞으로도 전통무용의 가치를 알리고 한국무용 발전에 기여하는 무용인이 되기 위해 노력을 지속하겠다”고 소감을 전했다.교육계와 예술계 일각에서는 이번 성과에 대해 부산 지역 예술교육 현황과 지역 문화예술 인재 육성 사례를 보여주는 지표로 평가하고 있다. 또한 부산 지역에서 성장한 청소년 예술인이 전국 경연 무대에서 거둔 실적이라는 점에 주목하고 있다.한편 천예나 학생은 향후 국내 주요 예술대학 진학을 목표로 학업과 무용 실기를 병행하고 있으며, 공연, 연구, 창작 활동을 통해 한국 전통무용 분야의 전문 예술인으로 활동할 계획이다.