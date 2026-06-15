한전, 재난 대비 ‘저궤도 위성 기반 비상통신망’ 전격 도입

공기업 최초…통신사 장애 시에도 끊김없는 비상통신망 구축

Wi-Fi 7·위성통신·AI 융합해 현장 안전관리 체계 고도화 추진

이미지 확대 한국전력 본사 북측에 설치된 저궤도 위성통신 안테나. 한국전력 제공 닫기 이미지 확대 보기 한국전력 본사 북측에 설치된 저궤도 위성통신 안테나. 한국전력 제공

세줄 요약 한전이 공기업 최초로 저궤도 위성통신 기반 비상통신망을 구축했다. 산불과 집중호우 등 재난으로 기존 통신망이 두절돼도 본사와 지역본부의 지휘·보고 체계를 유지하고, 현장 안전과 전력 설비 복구를 안정적으로 지원하려는 목적이다. 공기업 최초 저궤도 위성 비상통신망 도입

재난 시 통신 두절에도 지휘·보고 체계 유지

산간·도서·해상 음영지역까지 적용 확대

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한국전력이 공기업 최초로 저궤도 위성통신(LEO, Low Earth Orbit satellite) 서비스를 활용한 비상통신망을 구축에 나선다. 산불이나 집중호우 등 각종 재난으로 기존 통신망이 갑자기 두절 되더라도 전력 설비 운영과 현장 직원의 안전을 공백없이 지키기 위한 조치다.기존 고궤도(3만8500km)기반의 위성 전화는 장거리 신호 전송으로 인해 데이터 전송 지연이나 기상 악화시 통신이 끊기는 불편 사항이 있었다. 이에 한전 본사와 서울, 경기 등 주요 거점에 저궤도(550km) 기반의 위성 전화를 시범 설치해 본사와 지역본부 간 지휘·보고 체계를 안정적으로 유지할 수 있게 했다.한전은 또 강원, 경북 산간 지역에 차량용 및 이동형 위성통신 장비도 도입할 예정이다. 특정 지역의 통신이 마비되는 재난 상황이 발생하면 해당 장비를 현장에 즉시 투입, 실시간으로 상황을 공유하며 전력 설비 복구 작업을 지휘할 수 있도록 특수 제작한다.또한 산악·도서·해상지역 등 휴대전화 음영지역 현장에도 위성통신 기술을 적용한다. 이를 통해 어디서나 소통 가능한 통신 인프라를 확보하고, 다양한 디지털 안전 서비스를 접목할 발판을 마련할 계획이다.한전 관계자는 “저궤도 위성통신 같은 신기술을 적극 활용, 재난 대응력과 현장 안전을 한 단계 높이겠다”며 “앞으로도 AI, 디지털 트윈 등 첨단 ICT 기술을 접목한 서비스를 지속 개발해 전력 설비 운영의 안정성을 강화하고 글로벌 에너지 기업으로서의 위상을 높여 나가겠다”고 밝혔다.