김가네, 호남지사 운영 시작… 가맹점 현장 지원 확대

세줄 요약 김가네가 호남지사 운영을 시작하며 지역 가맹점 지원 체계를 강화했다. 본사 중심 관리에 지역 거점을 더해 소통과 현장 대응력을 높이고, 교육·운영 지원을 체계화한다. 상권 특성을 반영한 밀착 관리로 매장 안정성과 브랜드 운영 기반을 넓힐 계획이다. 호남지사 운영 시작, 지역 지원 강화

본사 중심 관리에 현장 거점 추가

가맹점 교육·운영 지원 체계화 추진

이미지 확대 사진=(좌)배찬 호남지사 지사장, (우)신성덕 김가네 전무 닫기 이미지 확대 보기 사진=(좌)배찬 호남지사 지사장, (우)신성덕 김가네 전무

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프랜차이즈 업계에서 지역별 상권 특성과 매장 운영 환경에 맞춘 현장 지원의 중요성이 커지는 가운데, 김가네가 호남지사 운영을 시작하며 지역 가맹점 지원 체계를 강화한다.호남지사는 지역 가맹점과의 소통을 확대하고, 매장 운영 현황을 보다 밀착해 살피기 위해 마련됐다. 김가네는 기존 본사 중심의 관리 체계에 지역 거점을 더해 현장 대응력을 높인다는 방침이다.김가네는 호남지사를 통해 가맹점 운영 지원, 교육, 현장 관리 등을 보다 체계적으로 추진할 예정이다. 특히 지역 상권의 특성과 고객 이용 흐름을 반영해 각 매장이 안정적으로 운영될 수 있도록 지원하는 데 중점을 둘 계획이다.이번 호남지사 운영은 수도권 외 지역에서도 가맹점과의 접점을 넓히고, 상권별 운영 여건에 맞춘 지원 체계를 강화하기 위한 조치다. 김가네는 이를 통해 전국 단위 가맹점 관리 기반을 보완하고 브랜드 운영의 안정성을 높여나갈 예정이다.김가네 관계자는 “호남지사 오픈을 계기로 지역 가맹점과 더욱 가까운 거리에서 소통할 수 있는 기반이 마련됐다”며 “앞으로도 현장 의견을 반영한 운영 지원과 교육을 통해 가맹점이 안정적으로 운영될 수 있도록 힘쓰겠다”고 밝혔다.김가네는 앞으로도 지역별 운영 상황을 면밀히 살피며 가맹점 지원 체계를 지속적으로 보완해 나갈 계획이다.