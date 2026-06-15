에이치피오 덴프스, ‘트루바이타민’ 라인업 전면 업그레이드…눈·간 건강 고려한 목적별 제품 2종 출시

세줄 요약 에이치피오의 덴프스가 트루바이타민 라인업을 전면 업그레이드해 눈 건강용 포커스와 간 건강용 액티브 2종을 출시했다. 두 제품은 비타민 B군을 중심으로 루테인지아잔틴과 밀크씨슬을 각각 더해 목적별 섭취 편의성을 높였고, 네이버 스마트스토어에서 판매한다. 트루바이타민 목적별 2종 업그레이드 출시

눈 건강 포커스, 간 건강 액티브로 세분화

루테인지아잔틴·밀크씨슬로 기능성 강화

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에이치피오(H.PIO)의 프리미엄 건강기능식품 브랜드 덴프스(Denps)는 기존 ‘트루바이타민’ 라인업을 재정비한 ‘트루바이타민 포커스’와 ‘트루바이타민 액티브’ 2종을 15일 출시했다고 밝혔다.덴프스의 ‘트루바이타민’은 2017년 출시된 한 팩형 비타민 제품으로, 영양소 특성을 고려한 제형 설계를 적용한 것이 특징이다. 수용성 비타민은 정제에, 지용성 비타민은 연질캡슐에 담아 하루 한 팩으로 간편하게 섭취할 수 있도록 구성했다. 회사 집계 기준 트루바이타민은 누적 판매액 2300억원, 누적 판매량 2억 5000만 포를 기록했다.이번 업그레이드를 통해 덴프스는 소비자의 건강 관리 목적에 따라 선택할 수 있도록 트루바이타민 라인업을 확대했다. 새롭게 선보인 ‘트루바이타민 포커스’는 눈 건강을 고려한 제품이며, ‘트루바이타민 액티브’는 간 건강 기능성을 고려해 설계한 제품이다.트루바이타민 포커스는 루테인지아잔틴 성분을 함유했으며, 비타민을 함께 구성해 일상적인 영양 보충까지 고려했다. 트루바이타민 액티브는 밀크씨슬을 더해 간 건강 기능성을 반영했으며, 비타민 성분과 함께 한 팩으로 간편하게 섭취할 수 있도록 구성했다.두 제품 모두 비타민 B군을 중심으로 배합했으며, 주요 비타민 원료에는 QUALI(퀄리) 인증을 받은 유럽·미국산 원료를 적용했다. 이는 덴프스가 트루바이타민 라인 전반에 걸쳐 유지해온 품질 기준이라고 회사 측은 설명했다.에이치피오 관계자는 “트루바이타민은 덴프스의 핵심 카테고리인 만큼 이번 업그레이드를 통해 소비자들이 체감할 수 있는 설계 차별화를 실현했다”며 “앞으로도 목적에 맞는 프리미엄 라인업을 지속적으로 선보이며 건강기능식품 전반에 걸친 포트폴리오를 강화해 나갈 것”이라고 밝혔다.한편 트루바이타민 포커스와 트루바이타민 액티브는 네이버 스마트스토어에서 판매된다.