[속보] ‘종전합의’에 코스피 4.95% 오른 8526.12 출발…삼전·하이닉스 동반 급등

세줄 요약 미국과 이란의 종전 합의 소식이 전해지며 코스피가 4.95% 오른 8526.12로 출발했다. 중동 긴장 완화로 투자 심리가 살아나자 삼성전자와 SK하이닉스가 급등했고, 한국거래소는 매수 사이드카를 발동했다. 미국·이란 종전 합의 소식에 코스피 급등

지수 4.95% 상승, 8526.12로 장 시작

삼성전자·SK하이닉스 동반 강세, 사이드카 발동

이미지 확대 12일 서울 중구 하나은행 딜링룸 현황판에 코스피가 표시되고 있다. 2026.6.12. 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 12일 서울 중구 하나은행 딜링룸 현황판에 코스피가 표시되고 있다. 2026.6.12. 연합뉴스

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미국과 이란의 종전 합의 소식이 전해진 15일, 코스피 지수가 급등하며 다시 8500선을 돌파했다. 중동 정세 안정에 따른 투자 심리 회복이 증시를 강하게 끌어올린 모습이다.이날 코스피 지수는 전 거래일 대비 4.95% 급등한 8526.12에 장을 시작했다. 지수가 가파르게 치솟자 한국거래소는 시장 과열을 진정시키기 위해 프로그램 매수 호가 효력을 5분간 정지하는 매수 사이드카를 발동하기도 했다.대형 반도체주가 동반 급등하며 지수 상승을 견인했다.삼성전자는 전 거래일 대비 4.01% 오른 33만 7500원에 출발한 뒤 장중 한때 6% 넘게 급등하며 34만 5000원까지 치솟았다. SK하이닉스 역시 4.76% 상승한 226만 5000원에 장을 시작해 최고 230만 4000원에 거래되기도 했다.이번 급등은 호르무즈 해협 봉쇄 해제 선언에 따라 시장의 불확실성이 일거에 해소된 결과로 풀이된다.개장 전 도널드 트럼프 미국 대통령은 소셜미디어(SNS)인 트루스소셜을 통해 오는 19일 이란과의 평화 합의 서명을 기점으로 호르무즈 해협 봉쇄를 전면 해제하고 통행을 정상화하겠다고 밝힌 바 있다.