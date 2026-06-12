한양대 간 구윤철 “청년 고용난 심화…AI·반도체 실무인력 양성 확대”

부트캠프 교육현장 참관

이미지 확대 구윤철(왼쪽) 부총리 겸 재정경제부 장관과 최은옥 교육부 차관이 12일 서울 성동구 한양대학교 퓨전테크센터에서 교육부의 첨단산업 인재양성 부트캠프 교육과정을 이수중인 학생과 로봇 플랫폼 AI 모델 학습 시연을 하고 있다. 뉴시스 닫기 이미지 확대 보기 구윤철(왼쪽) 부총리 겸 재정경제부 장관과 최은옥 교육부 차관이 12일 서울 성동구 한양대학교 퓨전테크센터에서 교육부의 첨단산업 인재양성 부트캠프 교육과정을 이수중인 학생과 로봇 플랫폼 AI 모델 학습 시연을 하고 있다. 뉴시스

세줄 요약 구윤철 부총리가 한양대를 방문해 청년 고용난 심화에 대응하겠다고 밝혔다. AI·반도체 등 첨단산업 실무인력 양성을 위해 대학·기업 연계 부트캠프와 K-뉴딜 아카데미를 확대하고, 청년뉴딜 추진방안도 속도감 있게 집행하겠다고 했다. 한양대 방문, 청년 고용난 해소 방안 점검

AI·반도체 실무인력 양성 확대 방침

대학·기업 연계 부트캠프 운영 강화

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구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관이 12일 청년 고용난 해소를 위해 인공지능(AI)·반도체 등 첨단산업 분야 실무인력 양성을 확대하겠다고 밝혔다.대학·기업 연계 교육인 ‘첨단산업 인재양성 부트캠프’와 ‘K-뉴딜 아카데미’ 등을 통해 청년들의 취업역량 강화에 나선다는 방침이다.구 부총리는 이날 서울 성동구 한양대학교를 찾아 첨단산업 인재양성 부트캠프 교육 현장을 둘러보고 대학 관계자, 기업 관계자, 교육생 등과 간담회를 진행했다. 이 자리엔 최은옥 교육부 차관도 함께 참석했다.첨단산업 인재양성 부트캠프는 대학과 기업이 집중교육 프로그램을 개발·운영해 첨단분야 전문 실무인력을 양성하는 사업이다.한양대는 현대NGV, 세일즈포스, 솔트룩스 등과 함께 AI 부트캠프를 운영하고 있다. 또 와이엠엑스(YMX), 모티브랩 등과도 협력해 반도체 인공지능 전환(AX) 부트캠프도 운영 중이다.간담회에서 구 부총리는 최근 청년 고용 지표가 악화된 점을 우려했다. 그는 “청년들의 체감 고용여건을 조속히 개선하기 위해 지난 4월 발표한 ‘청년뉴딜 추진방안’ 핵심 과제들을 속도감 있게 집행하고 추가 보완과제도 적극 발굴하겠다”고 밝혔다.그러면서 “이번 청년뉴딜 추진방안을 통해 신설된 교육부의 ‘청년도약 인재양성 부트캠프’는 비재학생을 대상으로 첨단산업이나 청년 선호 분야 역량 개발을 뒷받침하는 핵심 사업”이라고 강조했다.한편 구 부총리는 이날 AI를 활용한 자율주행 트랙 주행과 로봇 물품 이동 학습 시연을 참관했다. 또 학생들이 개발한 ‘대규모언어모델(LLM) 기반 자동차 정비 스티커 검출·판별 시스템’과 ‘산업데이터 시각화 기반 수익 분석·관리 모델’ 발표를 청취했다.구 부총리는 시연에 참여한 학생들에게 “부트캠프에서 습득한 역량을 바탕으로 실무에서 지속적으로 AI 활용을 접목해보기를 바란다”고 격려했다.