충남도·논산시, ‘AI 국방로봇’ 산업 육성…방산클러스터 선정

세줄 요약 충남도와 논산시가 방위사업청 주관 ‘2026년 방산혁신클러스터 조성사업’에 선정돼 AI 국방로봇 산업을 육성했다. 내동·연무읍 일원에 2030년까지 499억원을 투입하고, 기술 개발부터 실증·사업화까지 지원하는 생태계를 구축했다. 방위사업청 공모 선정, AI 국방로봇 육성

논산 내동·연무읍 거점, 499억원 투입

기술개발·실증·사업화 전주기 지원

이미지 확대 방산혁신클러스터 조성사업 계획안. 충남도 제공 닫기 이미지 확대 보기 방산혁신클러스터 조성사업 계획안. 충남도 제공

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충남도와 논산시는 방위사업청이 주관한 ‘2026년 방산혁신클러스터 조성사업’ 공모에 최종 선정됐다고 12일 밝혔다.이번 사업은 정부가 미래 전략산업으로 육성 중인 인공지능(AI) 국방 로봇 분야에 특화된 국방산업 혁신 성장 생태계 구축이 목적이다.사업에는 논산시 내동·연무읍 일원을 거점으로 2030년까지 국비 245억원을 포함한 499억원을 투입한다.이곳에서는 방산 전략산업과 국방 신산업을 연계해 기술 개발부터 실증, 사업화까지 전 주기를 지원하는 방위산업 생태계를 조성한다.논산은 국내 유일의 국방국가산업단지를 비롯해 3군 본부, 국방대 등 우수한 국방 기반이 집적돼 있다.도는 인공지능(AI) 국방로봇 산업의 전 주기 육성을 위한 민·관·군 협력 체계를 구축하고 논산시 연무읍을 중심으로 반경 5㎞ 이내에 총 4만 5190㎡ 규모의 실증·인증 기반을 조성할 계획이다.도는 이번 사업을 통해 생산유발효과 5095억 7000만원, 부가가치유발효과 1797억 4000만원, 고용 창출 1956명, 취업유발 2679명 등 경제적 효과를 기대하고 있다.안호 도 산업경제실장은 “충남도, 논산시, 황명선 국회의원과 함께 도내 방위산업 생태계를 한 단계 더 발전시키고 AI 등 첨단 기술로 방산 기술의 경쟁력을 높여 케이(K)-방산을 선도하겠다”고 말했다.