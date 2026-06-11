세계은행, 올 성장률 2.5%로 하향…중동發 에너지 가격 급등 영향

글로벌 금융위기·코로나 이래 최저

이미지 확대 도널드 트럼프 미국 대통령. 로이터 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 도널드 트럼프 미국 대통령. 로이터 연합뉴스

세줄 요약 세계은행이 올해 세계 경제성장률을 2.5%로 제시하며 1월보다 0.1%포인트 낮췄다. 중동전쟁 장기화로 에너지 가격이 뛰고 인플레이션 압력이 커진 점이 배경이다. 미국과 유로존, 일본도 성장 전망이 줄줄이 하향됐다. 세계은행, 올해 세계 성장률 2.5%로 하향

중동전쟁 장기화와 에너지 급등 영향

미국·유로존·일본 등 주요국 전망도 하락

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세계은행(WB)이 올해 세계 경제성장률을 2.5%로 제시하며 1월 발표보다 0.1%포인트 하향 조정했다. 중동전쟁으로 인한 에너지 가격 급등과 인플레이션 압력에 따른 성장세의 둔화를 고려한 분석이다.세계은행은 11일(현지 시간) ‘세계경제전망’을 발표하며 올해 세계 경제성장률을 2.5%로 전망했다. 지난해 세계 경제성장률인 2.9%보다 0.4%포인트 낮은 수치다. 성장률 2.5%가 현실화되면 글로벌 금융위기와 코로나19 팬데믹에 따른 두 차례의 경기침체기를 제외하고는 2008년 이래 최저치가 된다.2021년 6.2% 성장했던 세계 경제는 2022년 3.0%로 성장률이 절반으로 하락했고, 2023년에도 2.8% 성장하는 데 그쳤다. 2024년과 2025년에는 소폭 반등해 각각 2.9% 성장했다.세계은행은 중동전쟁의 장기화 등 하방 요인의 영향이 상방 요인보다 크다는 점을 성장률 하락 조정의 배경이라고 설명했다. 특히 중동 교전 재개와 해협 봉쇄 장기화, 무역정책의 불확실성과 통화 긴축 등이 발생하면 성장률이 0.4~0.8%포인트 더 하락할 수 있다고 전망했다. 반면 인공지능(AI) 관련 투자 확산과 AI 활용을 통한 생산성 향상은 상방 요인으로 내다봤다.다만 세계은행은 분쟁이 제한적 수준에 그친다면 에너지 공급의 회복으로 2027년과 2028년에는 각각 성장률 2.8%를 기록할 것으로 예측했다.미국의 성장률 전망치는 2.2%로 예상됐다. 견고한 소비와 활발한 AI 투자에도 불구하고 중동 분쟁의 영향으로 성장세가 일부 제약된 데 따른 영향이다. 유로존은 천연가스·원유에 대한 높은 수입의존도로 에너지 가격 급등의 영향을 크게 받아 성장이 0.9% 수준에 그칠 것으로 관측된다.일본도 에너지 가격 상승이 소비·수출에 부담으로 이어지며 성장률이 0.7%에 그칠 것으로 전망됐다. 1월 발표 수치보다 0.1%포인트 내려간 것이다.신흥·개도국의 내년 경제성장률도 1년 전과 비교해 0.8%포인트 하락한 3.6%로 전망된다. 중국은 부동산 부문 침체가 이어지며 성장이 둔화되나, 원유 비축과 높은 재생에너지 비중으로 중동 분쟁의 영향을 일부 완충할 것이라고 분석했다.아울러 한국이 포함된 동아시아·태평양 지역의 올해 성장률은 4.4%로 둔화할 것으로 예측했다. 지난 1월 발표 수치보다 0.2%포인트 떨어졌다. 세계은행은 중국 성장 둔화의 영향과 함께 중동산 석유·가스에 대한 높은 의존도로 성장 흐름이 약화될 것으로 예측했다.