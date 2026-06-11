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세계은행, 올 성장률 2.5%로 하향…중동發 에너지 가격 급등 영향

조중헌 기자
조중헌 기자
입력 2026-06-11 22:31
수정 2026-06-11 22:32
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도널드 트럼프 미국 대통령. 로이터 연합뉴스
도널드 트럼프 미국 대통령. 로이터 연합뉴스


세계은행(WB)이 올해 세계 경제성장률을 2.5%로 제시하며 1월 발표보다 0.1%포인트 하향 조정했다. 중동전쟁으로 인한 에너지 가격 급등과 인플레이션 압력에 따른 성장세의 둔화를 고려한 분석이다.

세계은행은 11일(현지 시간) ‘세계경제전망’을 발표하며 올해 세계 경제성장률을 2.5%로 전망했다. 지난해 세계 경제성장률인 2.9%보다 0.4%포인트 낮은 수치다. 성장률 2.5%가 현실화되면 글로벌 금융위기와 코로나19 팬데믹에 따른 두 차례의 경기침체기를 제외하고는 2008년 이래 최저치가 된다.

2021년 6.2% 성장했던 세계 경제는 2022년 3.0%로 성장률이 절반으로 하락했고, 2023년에도 2.8% 성장하는 데 그쳤다. 2024년과 2025년에는 소폭 반등해 각각 2.9% 성장했다.

세계은행은 중동전쟁의 장기화 등 하방 요인의 영향이 상방 요인보다 크다는 점을 성장률 하락 조정의 배경이라고 설명했다. 특히 중동 교전 재개와 해협 봉쇄 장기화, 무역정책의 불확실성과 통화 긴축 등이 발생하면 성장률이 0.4~0.8%포인트 더 하락할 수 있다고 전망했다. 반면 인공지능(AI) 관련 투자 확산과 AI 활용을 통한 생산성 향상은 상방 요인으로 내다봤다.

다만 세계은행은 분쟁이 제한적 수준에 그친다면 에너지 공급의 회복으로 2027년과 2028년에는 각각 성장률 2.8%를 기록할 것으로 예측했다.

미국의 성장률 전망치는 2.2%로 예상됐다. 견고한 소비와 활발한 AI 투자에도 불구하고 중동 분쟁의 영향으로 성장세가 일부 제약된 데 따른 영향이다. 유로존은 천연가스·원유에 대한 높은 수입의존도로 에너지 가격 급등의 영향을 크게 받아 성장이 0.9% 수준에 그칠 것으로 관측된다.

일본도 에너지 가격 상승이 소비·수출에 부담으로 이어지며 성장률이 0.7%에 그칠 것으로 전망됐다. 1월 발표 수치보다 0.1%포인트 내려간 것이다.

신흥·개도국의 내년 경제성장률도 1년 전과 비교해 0.8%포인트 하락한 3.6%로 전망된다. 중국은 부동산 부문 침체가 이어지며 성장이 둔화되나, 원유 비축과 높은 재생에너지 비중으로 중동 분쟁의 영향을 일부 완충할 것이라고 분석했다.

아울러 한국이 포함된 동아시아·태평양 지역의 올해 성장률은 4.4%로 둔화할 것으로 예측했다. 지난 1월 발표 수치보다 0.2%포인트 떨어졌다. 세계은행은 중국 성장 둔화의 영향과 함께 중동산 석유·가스에 대한 높은 의존도로 성장 흐름이 약화될 것으로 예측했다.
세종 조중헌 기자
세줄 요약
  • 세계은행, 올해 세계 성장률 2.5%로 하향
  • 중동전쟁 장기화와 에너지 급등 영향
  • 미국·유로존·일본 등 주요국 전망도 하락
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