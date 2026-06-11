이마트·신세계, SSG닷컴 재무적 투자자 지분 취득

세줄 요약 신세계그룹이 SSG닷컴 재무적 투자자 올림푸스제일차의 지분 전량을 이마트와 신세계가 콜옵션으로 공동 취득했다. 총 1조2711억원 규모이며, 거래 후 지분율은 이마트 65.1%, 신세계 34.9%로 조정된다. 그룹은 지배구조 개편과 이커머스 사업 효율화에 속도를 낼 계획이다. SSG닷컴 FI 지분 전량, 이마트·신세계 인수

총 1조2711억원 규모, 지분율 재조정 예정

지배구조 개편과 이커머스 효율화 추진

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신세계그룹이 이커머스 ‘SSG닷컴’의 재무적 투자자(FI)인 올림푸스제일차가 보유한 SSG닷컴 지분 전량을 인수한다.이마트와 신세계는 올림푸스제일차의 SSG닷컴 지분 전량에 매도청구권(콜옵션)을 행사해 오는 8월 26일 공동 취득한다고 11일 공시했다.이번 인수는 기존 지분 비율에 맞춰 진행되며 취득 금액은 이마트 8265억원(85만 7036주), 신세계 4436억원(45만 9456주)으로 총 1조 2711억원 규모다. 거래가 완료되면 SSG닷컴에 대한 이마트와 신세계의 지분율은 각각 65.1%, 34.9%로 조정된다.올림푸스제일차는 KDB산업은행, 신한은행, NH투자증권 등 은행권 6곳과 증권사 4곳이 참여한 특수목적법인으로 기존 FI가 보유한 SSG닷컴 지분 30%를 2024년 11월 1조 1500억원에 양수했다.신세계그룹은 “이번 지분 확보를 통해 지배구조를 개편하고, 이커머스 사업의 경영 효율화와 중장기적 기업가치 제고에 속도를 낼 것”이라고 밝혔다.