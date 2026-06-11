안헌식 박사, 30년간 조직배양 연구 지속… 농업 현장 적용 가능성 주목

세줄 요약 안헌식 박사는 30여 년간 식물조직배양과 생물반응기 기술을 중심으로 연구해왔다. 거베라·백합·씨감자·버섯 균사체·산삼배양근 등으로 범위를 넓히며 우량 종묘 생산과 공급 안정화, 현장 적용 가능성을 모색했다. 함양 산삼 재배단지와 축제 기획 참여도 지역 산업화 사례로 남았다. 식물조직배양·생물반응기 연구 30여 년 지속

거베라·백합·씨감자·버섯 균사체 분야 확장

함양 산삼 재배단지·축제 기획 참여 사례

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안헌식 박사는 30여 년간 식물조직배양과 생물반응기 기술을 중심으로 연구 활동을 이어왔다. 연구 분야는 산삼배양근과 버섯 균사체를 비롯해 거베라, 백합, 씨감자 등으로 폭넓게 이어졌으며, 농업 생산 기반과 연결되는 기술 개발과 현장 활용 가능성을 모색하는 데 초점이 맞춰졌다.식물조직배양 기술은 농업 분야에서 우량 종묘를 안정적으로 확보하고 생산 기반을 체계화하는 방법 가운데 하나로 활용된다. 종자와 종묘의 품질, 공급 안정성은 농업 생산성과 직결되는 요소인 만큼, 관련 기술의 실용성에 대한 관심도 꾸준히 이어지고 있다.안 박사의 연구 역시 이러한 흐름 속에서 진행돼 왔다. 거베라와 백합 분야에서는 조직배양 기반의 증식 및 생산 체계와 관련한 연구가 이뤄졌고, 씨감자 분야에서도 안정적인 종서 생산과 보급 기반 확대를 위한 연구가 이어졌다. 버섯 균사체와 산삼배양근 분야에서도 배양 기술의 적용 범위를 넓히기 위한 연구 활동이 진행됐다.이 같은 연구는 단순한 실험실 단계에 머무르기보다 실제 농업 현장에 접목할 수 있는 방향을 염두에 두고 이뤄졌다는 점에서 의미가 있다. 생산성 향상, 종묘 공급 기반 마련, 기술 활용 범위 확대 등 농업 현장에서 요구되는 과제를 중심으로 연구가 이어졌다는 것이다.안 박사의 활동은 지역 자원과 연계한 사례로도 이어졌다. 함양 지역에서는 산삼 재배와 관련한 사업 및 지역 행사 기획에 참여하며, 재배 기술과 지역 산업을 연결하는 방향을 모색한 것으로 전해진다. 함양산삼축제위원회 공식 연혁에 따르면 2003년 ㈜네오바이오 회장 안헌식은 1000만 본 규모의 산삼 재배단지 조성 계약을 체결하고 함양산삼축제를 기획한 것으로 기록돼 있다. 이후 2004년 제1회 축제부터 2006년 제3회 축제까지는 네오바이오가 축제를 주관했다. 이러한 시도는 기술 개발을 지역 자원과 접목해 활용 가능성을 넓히려는 사례로 볼 수 있다.조직배양 기술은 화훼와 작물, 기능성 소재 등 다양한 분야에서 활용 가능성이 거론된다. 우량 종묘 생산과 공급 안정화, 현장 적용성 확대, 지역 산업과의 연계 등 여러 측면에서 활용 범위를 넓혀갈 수 있다는 점에서 관련 연구에 대한 관심도 이어지고 있다.안 박사의 연구 활동은 식물조직배양과 생물반응기 기술이 농업 생산 기반과 현장에 어떻게 연결될 수 있는지를 보여주는 사례 가운데 하나로 볼 수 있다. 오랜 기간 축적된 연구 경험을 바탕으로 관련 기술의 실용적 활용 가능성을 넓히려는 시도도 계속되고 있다.